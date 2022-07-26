陪伴台東人46年「鼎東客運」走入歷史 「東台灣客運」8月接替

「鼎東客運」將於本月走入歷史。（取自鼎東客運山線營運區臉書）

2022/07/26 18:43

〔記者黃明堂／台東報導〕台東的鼎東客運乘載了台東人46年記憶，很多人從小暱稱它「叮咚，叮咚」！因公司改名，「鼎東客運」將正式走入歷史；8月起守護東部偏遠地區運輸任務的角色將由「東台灣客運」承襲。

鼎東客運山線營運區在臉書宣告這項消息，也細述鼎東客運三代經營的故事。公司創辦人施水波於1969年成立「安榮客運」，初期主要服務玉里、成功一帶。第二代負責人施孟宏於1974年正式接棒後，與當時之「興東客運」因爭取營運路線而僵持不下，後來在台灣省政府交通處要求下兩公司被迫合併，於1976年正式成立「鼎東客運」。

然而，合併初期便時而因兩方經營理念不同而造成公司無法正常運作，後決定分設山線、海線二營運區獨立營運，並另設立管理處總理二營運區共同事務，營運迄今已近半世紀。然而分別持有公司各半股份之二陣營，對於彼此既無監督之權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題亦往往只能擱置或維持現狀，對於經營徒增不可控制之風險。

有感於此，在施孟宏主導之下，公司終於在2014年第一次正式遞交分割申請。同年，第二代負責人施孟宏病故，分割事宜交棒其妻子王欽鈴、長子凱嚴與么子施建州繼續努力。

2021年02月09日汽車運輸業審核細則增訂第4-3條後，公司再次提出分割申請，次年02月07日，交通部公路總局終於來函核准。前後經歷8年，3次申請，2022年08月01日鼎東客運山線營運區正式更名為「東台灣客運」，守護偏遠地區輸運半世紀的「鼎東客運」正式走入歷史；守護東部偏遠地區運輸任務的角色也將由「東台灣客運」承襲。

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