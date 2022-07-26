台東背工戒茂斯山失聯11天尋獲遺體 今由黑鷹吊掛下山

黑鷹直升機今天將林姓背工遺體吊掛後，運至池上國中操場交由警方及家屬處理。（記者黃明堂翻攝）

2022/07/26 12:25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣林姓男子本月首次擔任登山社背工，首次出任務卻在15日登戒茂斯山後不明原因失聯，台東縣消防局及多民間單位組隊入山搜尋，昨天下午尋獲林的遺體，今天由黑鷹直升機吊掛後運至池上國中操場，交由警方及家屬處理。

33歲林男是住池上鄉阿美族原住民，原在登山社擔任廚師，因體能不錯，本月中旬轉任背工，日前與登山社1行5人試走戒茂斯山，15日到達營地、卸下身上裝備後下山，林僅背空背架、帶著空水瓶下山走失。

林姓男子失蹤後，登山社及消防局每天排出20多人次上山搜尋，也申請直升機、採空拍機大範圍搜尋，搜尋林姓男子下山後可能的路徑、周邊熱區，但遲無所獲，甚致發生搜救人員跌落受傷的事故。直到昨天下午，搜尋人員溯溪沿水路搜尋，先是發現他的水瓶，再找到他的屍體，昨天下午山區能見度不佳，直升機目前無法起飛，今天上午才由黑鷹直升機執行吊掛搬運。

台東消防局表示，昨天下午1點20分尋獲失聯者，失聯者已OHCA，因現場雲層覆蓋山頂，經評估當日無法執行吊掛，改為今執行直升機吊掛。直升機於10點29分吊掛成功，並於10點40分降落在池上國中，後續由警察及家屬處理。

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