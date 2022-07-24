紙張堆製「秘密夢想之舟」 東縣新生國小美術班畢業生圓夢下水

教練講解水域安全。（記者陳賢義攝）

2022/07/24 14:46

〔記者陳賢義／台東報導〕為小學最後一年留下美好回憶，台東縣新生國小第7屆美術班應屆畢業生，利用舊課本、學習單、作業簿及考卷等紙類，分工合作造出4.5公尺長的紙舟「秘密夢想之舟」，今在台東市活水湖成功下水，實現了夢想與希望，開心又感動。

第7屆美術班畢業生今早先集結在活水湖，下水前由教練講解水域安全、岸邊練習下水，隨即依序搭上紙舟、緩緩划槳，熟悉技巧後開心的划向湖心，乘著「秘密夢想之舟」悠遊在活水湖。

新生國小美術班教師劉鎧瑋表示，孩子們從去年開始開始製作紙舟，收集了大量舊教科書、測驗卷，利用美術課將紙張不斷堆疊黏貼，並在船體成形後在舟體外側彩繪，最後完成防水作業與舟體強化，創作製作出2艘舟，用掉數千張課本、作業簿，完成長約4.6公尺，寬約1公尺的紙舟。

劉鎧瑋說，原本預定在5月下水，但受到疫情影響而延至畢業後，這次也結合東河國小海洋學校平台舟課程，讓孩子們除了讓紙舟下水，也結合水域安全課程，讓孩子們學習安全親水。學生王心樂開心的直呼太不可思議了，紙船竟然能夠下水，還能跟的家合力划向湖心，而且創作的過程也非常有趣，同學們都非常期待，真的很感動。

教育處表示，這兩艘舟是透過紙張不斷堆疊而成，老師特別請學生將自己的夢想與希望書寫在紙上，並在黏貼的過程中，將其夢想夾附在船體中，所以這兩艘舟也是學生的「秘密夢想之舟」。由於這兩艘紙舟是以第三屆美術班學長姊製作的蒙皮舟為模所製作而成，更象徵薪火傳承。

學生在紙船下水前，先行練習划槳技巧。（記者陳賢義攝）

「秘密夢想之舟」成功下水，學生們開心划槳。（記者陳賢義攝）

用紙張堆製「秘密夢想之舟」，乘載著新生國小第7屆美術班應屆畢業生的夢想與希望。（記者陳賢義攝）

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