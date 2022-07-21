支持自由泳！劉櫂豪批饒慶鈴把縣泳池變不見、活水湖不開放

台東縣府立告示禁止活水湖游泳，劉櫂豪批水域管理消極。（記者黃明堂攝）

2022/07/21 11:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東活水湖禁止游泳近日因前文化部長龍應台發文批評縣府打造美麗水域卻禁泳的邏輯而引發關注，立委劉櫂豪今天也發文批評縣府水域管理消極，拆掉縣立游泳池，活水湖也不開放。

劉櫂豪指出，台東市區依山傍水，給人充滿戶外運動的環境印象，卻沒有縣立游泳池可用，是近年台東民眾的尷尬現實。前縣長黃健庭規劃的「圖書館及綜合體育館」共構計畫，在饒慶鈴任內終告失敗，把原本好好的游泳池拆掉，又蓋不出新的游泳池，陪伴大家數十年的縣立泳池就此消失。

劉說，縣府轉向將就整建台東大學台東校區游泳池，他本於立委職責協助向體育署爭取1980萬元整建經費，但東大游泳池並無溫水設施，且長度、泳道數量顯然無法滿足泳友需求。

劉說，過去台東曾培養出許多游泳國手，然饒慶鈴把縣立游泳池變不見，台東至今依然沒有一座符合民眾需求及訓練的溫水游泳池。活水湖的開放仍在未定之天，縣府對於水域管理規劃的消極與輕忽，令人納悶！

劉櫂豪說，每到夏天，台東人想到游泳池游泳，想帶孩子到安全的水域玩水，是我們共有的美好記憶。他主張新建打造滿足泳友的游泳池，檢討活水湖的管理，整建活水湖周邊設施、疏通出水口，以安全為前提下積極開放，讓游泳玩水成為台東人方便、安全優質的享受！

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