休旅車自撞火燒 脫困男酒測嚴重超標辯非駕駛

台東市豐源大橋南端今天清晨火燒車。（記者黃明堂翻攝）

2022/07/21 11:28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐源大橋南端南下車道今天清晨發生休旅車自撞分隔島引發火燒車事故，現場28歲陳姓男子輕傷送醫，酒測值達0.82，嚴重超標，但陳男否認其為該車駕駛，稱駕駛已離開現場，警正查證是否說謊及肇事原因。

今天清晨，台東消防局據報豐源大橋南端有交通事故，一人受傷，派遺知本分隊救護車，救護人員抵達時，發現車輛陷入火海，立即請消防車支援，消防人員趕到，迅速撲滅火勢，全車已全焦黑成空殼。

火燒車現場有1名陳姓男子，意識清楚，生命徵象穩定，僅右腳有5公分撕裂傷，由救護車送台東馬偕醫院處置。

台東警分局表示，清晨接獲民眾報案，在台東市知本路一段與知本路一段151巷處發生交通事故，分局員警到場了解，該部自小客車沿知本路一段北往南方向行駛，行經知本路一段151巷彎道處，因不明原因撞擊路中護欄，車輛起火燃燒，現場陳姓男子自行逃出車外，經員警實施酒精濃度檢測，陳男酒測值為0.82，雖陳男否認其為該車駕駛，稱駕駛已離開現場，但詳細肇事原因目前警方正追查中。

台東警察分局呼籲，請用路人行經路口及彎道時，務必注意前方狀況、減速慢行，並請切記，酒後不開車，開車不喝酒，酒駕肇事損人害己，民眾應杜絕僥倖心態，避免憾事發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

火燒車被撲滅後，只剩焦黑空殼。（記者黃明堂翻攝）

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