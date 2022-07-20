劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選

劉櫂豪推薦台東市民代表陳金溪，請選民支持連任。（記者黃明堂翻攝）

2022/07/20 10:10

〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪已獲民進黨徵召，第6度參選台東縣長，為發揮團隊戰力，與黨提名各基層公職人員參選人組2022新台東戰隊，由他發揮母雞力量，逐一推介各參選人，首發推薦參選台東市民代表連任的陳金溪。

劉櫂豪說，陳金溪未從政前曾在水利會服務多年，期間為農民和地方的灌溉便利貢獻心力，4年前決定擴大自己的服務領域，參加市民代表選舉不負眾望順利當選，在擔任市民代表期間深受好評，論述清晰，積極投入公益活動，發揮自己對公共事務的熱忱，不分族群和服務選區，關心大家的需要，勤奮處理市民朋友的請託。

劉櫂豪說，從政至今，大家也給陳金溪「歐兜賣」代表的稱號，只要鄉親朋友有事請託，總會看到他騎著機車快速趕到現場查察處理，無論是農田灌溉溝渠不順暢、民生排水系統阻塞、影響行車安全的路燈與反射鏡設置、道路毀損的填補與舖設、焚化爐重啟因應措施和土地重劃權益受損及各項市民朋友關心的公共議題，都能看見陳金溪的關心與身影。

劉櫂豪說，陳金溪是他的好戰友，更是市民朋友的好代表，他極力的推薦，陳金溪已經準備好爭取市民代表連任，懇請大家支持。

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