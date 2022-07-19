揹工戒茂斯山域失蹤4天 消防、民間6團隊全力搜救

搜救人員分組搜尋失聯的林姓男揹工。（記者陳賢義翻攝）

2022/07/19 21:43

〔記者陳賢義／台東報導〕林姓男揹工15日前往戒茂斯山域，返程途中失聯，且手機無訊號，家屬及登山社揹工老闆心急如焚，台東縣消防局16日接獲報案後，立即出動山域專責編組人員前往搜索，搜索至今已逾4天；然而，發生事故現場的環境，為高山陡峭地形，且樹林密布，使搜救難度提升及複雜，至今未果。

現場除有消防局搜救人員進行搜索外，另有中華民國山難救助協會南區搜救委員會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊、熊出沒戶外休閒企業社、天馬登山休閒企業社等民間搜救單位人員共27人，加入搜救行列，與台東縣消防局配合，互相交流情資，全力搜救，不放棄持續擴大搜救。

台東縣消防局統計至今，已派遣4梯次搜救人員，共19人，執行山域搜救工作，並向中央申請1架次空勤直升計進行空中勘查，目前，搜索範圍包括戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，並沿戒茂斯山陵線兩側延伸，及預訂空拍機空中探偵，進行擴大區域搜索。

同時，消防局也申請基地台訊號紀錄，進行研判，劃定可能有人存在的熱區，進行強力搜索，然而，該區地形陡峭行走不易，且常有台灣黑熊出沒，使搜救人員搜救困難，雖困難重重，但搜救人員不願放棄任何希望，持續進行搜救任務，不錯過任何跡證，期待能盡快找到林男。

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