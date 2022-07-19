知本溫泉逸軒飯店16間房第2次法拍 免20萬擁有溫泉套房

花蓮執行分署法拍網頁顯示的逸軒大飯店拍賣套房環景畫面。（記者黃明堂翻攝）

2022/07/19 10:17

〔記者黃明堂／台東報導〕知本溫泉逸軒大飯店因欠稅，27間套房於7月5日法拍，結果有15間流標，將於8月2日第2次法拍，底價打8折，最低19萬2千元即可競標。台東稅務局歡迎有興趣民眾把握進場好時機，可於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標。

法務部行政執行署花蓮分署拍賣知本地區溫泉套房共27間，於7月5日拍出12間，尚有15間未拍出，將於8月2日下午3點在花蓮分署進行第2次拍賣，拍賣物件底價按第1次拍賣底價打8折。

稅務局局長李素琴表示，知本温泉套房經營業者滯欠多年之房屋稅及地價稅，雖經稅務局輔導業者與花蓮分署協商分期繳納暫緩強制執行，最後仍因業者無力繳納，促請花蓮分署啟動拍賣程序，並配合花蓮分署執行現場查封及鑑價。

李素琴說，為利查封物件之拍出，業者所有之套房採分批且分標拍賣，7月5日第1次拍賣未拍出之物件為6樓套房15間，預訂8月2日進行第2次拍賣，因第1次拍賣後，民眾詢問度仍相當高，預期可順利拍出。

稅務局說明，有關第2次拍賣之公告，可於稅務局網站、臉書或花蓮執行分署網站查詢，並與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及拍賣日期8月2日，即可查得拍賣物件地號面積及最新底價等相關資訊，連結360度環景圖片，並可身歷其境觀賞屋內實況。

知本溫泉逸軒大飯店因欠稅，27間溫泉套房被法拍。（記者黃明堂攝）

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