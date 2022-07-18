台東+214 衛生局呼籲：快打疫苗防疫不鬆懈

台東今+214，累計確診個案37967人。（台東縣政府提供）

2022/07/18 17:39

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今日新增位214確診者，其中212人戶籍或居住地分在台東、2人為外縣市醫院通報，累計確診個案3萬7967人、居隔者1246人，分流收治截至17日下午4點為止，住院收治人數為48、加強版集中檢疫所為35人、居家照護現管人數有2117人。

台東縣長饒慶鈴表示，疫情爆發2年多來，各醫院、縣內16鄉鎮市衛生所在週休二日加班提供快篩陽性確診判讀服務，另外，衛生所第一線防疫人員還要協助賣口罩、賣家用快篩，前進校園為學生打疫苗，還要支援社區快篩站、疫苗施打、做疫情調查、發送居家隔離者快篩試劑、確診者關懷，工作量相當吃重，疫情仍相當的嚴峻，呼籲縣民絕對不能鬆懈，務必落實防疫工作。

衛生局則呼籲民眾盡快完成完整的疫苗接種，以預防因感染疫情導致重症發生，而預計接種疫苗個案須注意如曾經確診須距離發病後或第一次採檢陽性日期至少3個月後才可經醫師評估後接種疫苗。另提醒民眾出入公共場所也請落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護等措施。

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