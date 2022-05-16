為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東+379 第4劑疫苗開打 縣府籲符合資格者接種

    台東縣今天新增379例確診。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣今天新增379例確診。（記者黃明堂翻攝）

    2022/05/16 18:47

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今天新增379名確診者。中央公告今日起可以施打第4劑疫苗，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用外，其餘疫苗皆足夠，請符合資格的鄉親踴躍預約接種。

    台東縣衛生局針對機構群聚說明，今日皆無新增事件，截至目前3間養護第一間累計人數共154人（住民116名；員工38人），第二間累計人數共19人（住民12名；員工7名），第三間累計人數共4人（員工3名；住民1名），1間兒少及身障機構目前累計人數共3名（員工1名；住民2名）。目前仍持續監測機構，避免群聚擴大。

    中央疫情指揮中心公布5/16第4劑疫苗開打，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用給台東外，其餘疫苗皆足夠，截至今日全縣大約有285人符合接種資格，請鄉親踴躍預約接種。

    另外，台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台，預計可能5月20日才開打，饒慶鈴縣長已要求教育處、衛生局接獲中央通知後，盡快發出接種意願同意書，也請家長仔細為孩子評估，請家長盡快讓小朋友施打，以建立保護力。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土病例又下降+6萬1697、死亡+29 境外移入+57
    2022/05/16 14:12

    本土病例又下降+6萬1697、死亡+29 境外移入+57
    台東+332 新增1間身障機構群聚感染3確診
    2022/05/15 17:11

    台東+332 新增1間身障機構群聚感染3確診

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    台東+426！再增1住宿型機構群聚感染 3人確診
    2022/05/14 16:41

    台東+426！再增1住宿型機構群聚感染 3人確診

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播