台東+379 第4劑疫苗開打 縣府籲符合資格者接種

台東縣今天新增379例確診。（記者黃明堂翻攝）

2022/05/16 18:47

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今天新增379名確診者。中央公告今日起可以施打第4劑疫苗，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用外，其餘疫苗皆足夠，請符合資格的鄉親踴躍預約接種。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，今日皆無新增事件，截至目前3間養護第一間累計人數共154人（住民116名；員工38人），第二間累計人數共19人（住民12名；員工7名），第三間累計人數共4人（員工3名；住民1名），1間兒少及身障機構目前累計人數共3名（員工1名；住民2名）。目前仍持續監測機構，避免群聚擴大。

中央疫情指揮中心公布5/16第4劑疫苗開打，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用給台東外，其餘疫苗皆足夠，截至今日全縣大約有285人符合接種資格，請鄉親踴躍預約接種。

另外，台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台，預計可能5月20日才開打，饒慶鈴縣長已要求教育處、衛生局接獲中央通知後，盡快發出接種意願同意書，也請家長仔細為孩子評估，請家長盡快讓小朋友施打，以建立保護力。

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