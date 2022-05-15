台東+332 新增1間身障機構群聚感染3確診

台東今+332，累計確診3778例，匡列隔離1689人。（台東縣政府提供）

2022/05/15 17:11

〔記者陳賢義／台東報導〕台東今+332，確診者有264名民眾戶籍或居住地分在台東、68名為外縣市醫院通報，年齡介於11個月至87歲；另外，今又新增1間身障機構群聚事件，該2員工家屬12日確診，機構隨即針對2員工服務區域住民及職員全面快篩，累計共3名人員確診（1名住民，2名員工）；縣衛生局表示，新增中有50例屬接觸者確診，社區感染人數為214人，確診累計3778人，接觸者現管人數1689人。

衛生局表示，另養護機構群聚事件共3間，第一間機構定期採檢PCR新增5住民確診，多為居隔陰轉陽，其中1人因高齡分流至醫院，餘4人於當天完成評估開立抗病毒藥物治療，截至目前累計確診154名（工作人員38名、住民116名）。

第二間養護機構則新增3名確診個案，個案累計19名（員工7名，住民12名）。第三間機構該今新增3住民發燒確診，目前累計4確診（1名員工，3名住民）。相關單位仍持續個案分艙分流管理、落實相關人員健康監測如有症狀即快篩，並依中央規定快篩陽即確診盡快通知醫院完成抗病毒藥物給予。而台東馬偕醫院群聚事件，今無新增，累計共19人確診（病人9名、陪病6名、員工4名）。至於校園方面，今新增確診82生、13師，累計共603生、68師。

縣府表示，已即早輔導協助各機構因應疫情都需整備1個月的防疫物資，針對此次疫情升溫也緊急由社衛政提供機構總計350劑快篩劑、200套N95、200套防水隔離衣，並持續辦理防疫物資購置、向中央爭取供貨數量；另針對服務特性，將配合中央配給，提供一般醫用防疫口罩2500片給各老人福利機構。

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台東計有3家老人養護及身障機構發生群聚感染事件。（台東縣政府提供）

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