為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東+332 新增1間身障機構群聚感染3確診

    台東今+332，累計確診3778例，匡列隔離1689人。（台東縣政府提供）

    台東今+332，累計確診3778例，匡列隔離1689人。（台東縣政府提供）

    2022/05/15 17:11

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東今+332，確診者有264名民眾戶籍或居住地分在台東、68名為外縣市醫院通報，年齡介於11個月至87歲；另外，今又新增1間身障機構群聚事件，該2員工家屬12日確診，機構隨即針對2員工服務區域住民及職員全面快篩，累計共3名人員確診（1名住民，2名員工）；縣衛生局表示，新增中有50例屬接觸者確診，社區感染人數為214人，確診累計3778人，接觸者現管人數1689人。

    衛生局表示，另養護機構群聚事件共3間，第一間機構定期採檢PCR新增5住民確診，多為居隔陰轉陽，其中1人因高齡分流至醫院，餘4人於當天完成評估開立抗病毒藥物治療，截至目前累計確診154名（工作人員38名、住民116名）。

    第二間養護機構則新增3名確診個案，個案累計19名（員工7名，住民12名）。第三間機構該今新增3住民發燒確診，目前累計4確診（1名員工，3名住民）。相關單位仍持續個案分艙分流管理、落實相關人員健康監測如有症狀即快篩，並依中央規定快篩陽即確診盡快通知醫院完成抗病毒藥物給予。而台東馬偕醫院群聚事件，今無新增，累計共19人確診（病人9名、陪病6名、員工4名）。至於校園方面，今新增確診82生、13師，累計共603生、68師。

    縣府表示，已即早輔導協助各機構因應疫情都需整備1個月的防疫物資，針對此次疫情升溫也緊急由社衛政提供機構總計350劑快篩劑、200套N95、200套防水隔離衣，並持續辦理防疫物資購置、向中央爭取供貨數量；另針對服務特性，將配合中央配給，提供一般醫用防疫口罩2500片給各老人福利機構。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台東計有3家老人養護及身障機構發生群聚感染事件。（台東縣政府提供）

    台東計有3家老人養護及身障機構發生群聚感染事件。（台東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市托嬰中心工作人員或幼兒確診 全班停托改為7天
    2022/05/15 17:02

    高市托嬰中心工作人員或幼兒確診 全班停托改為7天
    王必勝批雙北叫不動大醫院設篩檢站？ 柯文哲：他不會講那種話
    2022/05/15 16:55

    王必勝批雙北叫不動大醫院設篩檢站？ 柯文哲：他不會講那種話

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」
    花蓮65歲以上長者 確診占比率下降
    2022/05/15 16:50

    花蓮65歲以上長者 確診占比率下降
    宜蘭縣+1871！ 林姿妙︰若放寬「3+4」盼中央提供足夠快篩試劑
    2022/05/15 16:47

    宜蘭縣+1871！ 林姿妙︰若放寬「3+4」盼中央提供足夠快篩試劑

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播