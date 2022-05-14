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    首頁　>　臺東縣

    台東+426！再增1住宿型機構群聚感染 3人確診

    台東縣今天新增426例本土確診，累計3482例。（台東縣政府提供）

    台東縣今天新增426例本土確診，累計3482例。（台東縣政府提供）

    2022/05/14 16:41

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今天新增426例本土確診，336人戶籍或居住地在台東、90人為外縣市醫院通報，從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-93歲，再新增1住宿型機構群聚感染，共3人確診；而台東馬偕醫院病房群聚事件新增1人確診，為居隔第4天陰轉陽，目前居隔1610人。

    台東縣衛生局指出，縣內再新增1住宿型機構群聚，1員工因家人確診自主快篩陽性通報機構，同日機構內也出現1發燒住民，送往醫院檢驗確診，衛生局緊急篩檢該樓層區域57人，又有1同房住民確診，目前該機構共計3人確診，餘56人採檢陰性，已完成居隔匡列及分流。

    另外，第一間養護機構及兒少機構無新增確診個案，會持續定期安排接觸者採檢。第二間養護機構則新增1名確診個案的密切接觸PCR採檢陰轉陽，個案累計16名，員工6名，住民10名，衛生局持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

    衛生局指出，台東馬偕群聚事件新增1人確診，為居家隔離接觸者第4天陰轉陽，已轉移至專責病房照顧，個案的3名接觸者PCR為陰性，累計共19人確診，病人9名、陪病6名、員工4名。該病房持續暫停出入，定期採檢，人員分艙分流管理。

    今天校園確診新增45生、3師，累計共521生、55師。調整停止實體上課學校部分， 電光國小附幼全園停課至16日、萬安國小附幼全園停課至16日。

    衛生局說，因應本土疫情升高，疫情變化快速，呼籲符合第3劑追加劑的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員。考量民眾生活和各項經濟活動，在合中央疫情指揮中心要求將逐漸恢復正常運作，提醒民眾務必落實勤洗手、戴口罩及完整接種疫苗防疫措施，共度抗疫之路。

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    台東校園新增45名學生、3位老師確診。（台東縣政府提供）

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