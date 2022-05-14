富山漁業資源保育區完成首例污水管線接管 再放流2萬4000尾魚苗

台東縣長饒慶鈴（右2）領頭放流嘉鱲魚苗。（記者陳賢義攝）

2022/05/14 15:48

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府為優化富山漁業資源保育區水質，完成周圍共17戶商家污水管線接管，工程今天竣工，並在杉原灣放流2萬4000尾嘉鱲魚苗。台東縣長饒慶鈴表示，此次工程為2005年劃設保育區後的首例污水接管，未來周遭生活廢污水都將過濾處理後再排放，讓杉原海灣能更潔淨，具有生態及永續性指標，同時進行魚苗放流，是為維護海洋資源盡一份心力。

富山漁業資源保育區近幾年已成台東必玩景點，年遊客量近40萬人，公共衛生及廢水等問題伴隨而來，縣府推動「富山漁業資源保育區水與環境改善工程」，投入約1500萬元經費，進行保育區公有污水管線接管、公共廁所整建、遊園木棧平台修繕等工程，近日為保育區內全數共17戶商家完成污水接管，共達520公尺。

饒慶鈴表示，台東是全國唯一簽署SDGs14「海洋生態系」縣市，除每年定期召募潛水員協助清理海底垃圾，成立3組淨海聯盟，包括漁船為主的環保艦隊、潛水員為主的潛海戰將，及由民眾、社區居民組成的海洋巡守隊，以維護海洋資源永續發展為目標，也加強取締污染海域行為。縣府自2020年移植硨磲貝，復育存活率達9成，成為本島第一個硨磲貝復育成功的地區。今再攜手台東區漁會、台東大學等單位，放流2萬4000尾嘉鱲魚苗。

饒慶鈴表示，杉原灣海域礁石海岸近2公里，潮間帶長達數百公尺，除縣府近期力推的水上活動外，珊瑚礁環境非常適合放流魚苗生棲成長，同屬杉原灣海域的富山漁業資源保育區，為全國最具保育有成海洋保護區；除了放流魚苗、復育海洋生物，縣府也培訓在地生態導覽員，未來將持續投入資源，發展重視海洋生態永續保育的生態旅遊，達到環境永續目標。

放流嘉鱲魚苗，吸引不少親子一起加入。（記者陳賢義攝）

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