2022東浪嘉年華登場 全台唯一支架大洋舟Outrigger Canoe首亮相

東浪嘉年華登場，全台唯一「支架大洋舟Outrigger Canoe」首亮相。（記者陳賢義攝）

2022/05/14 15:08

〔記者陳賢義／台東報導〕長達15天的「2022東浪嘉年華」今登場，全台唯一支架大洋舟Outrigger Canoe首亮相，活動以四大系列活動主題「沙灘遊憩活動」、「海域遊憩活動」、「藍色公路微旅行」、「杉原之心－海洋生態繪本展」提供民眾最消暑的沙灘派對，規劃15項沙灘及海域活動，歡迎民眾揪伴享受杉原灣不同的沙灘及海域樂趣。

活動一開場就由在地具豐富編舞經驗的零捌玖舞團熱舞迎賓。台東縣長饒慶鈴表示，台東有全台最長176公里海岸線，自去年8月重新開放杉原灣海水浴場後，陸續舉辦多場活動，如與卑南鄉公所合作邀請優人神鼓演出，舉辦最美星空活動等，同時投入杉原灣活化工程，完成木棧道修繕及周邊設備改善作業，今年是東浪嘉年華舉辦第二屆，打造獨一無二的台東夏日避暑勝地。

縣交觀處長余明勳表示，東浪嘉年華連續15天，近千人報名，高達9項活動為免費參加，所有項目一開放報名立即額滿，尤其沙灘排球挑戰賽還特別加開組數。目前受到梅雨季來襲影響，今、明2天部分活動取消，其他活動視天候狀況而定。

活動將帶領民眾體驗多項水上載具，SUP立槳、獨木舟、帆船、風浪板等海域遊憩活動，希望將低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒；另在20至22日還有沙灘電影院，卑南鄉公所加碼贈送爆米花及飲料，還有親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等。

今年首次加入「藍色公路微旅行」正式啟航，安排3項遊程規劃，包括海上SUP悠遊半日遊、海洋漁場秘境半日遊、海上泳池樂活半日遊，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊沿海北上至都蘭鼻，讓民眾搭配不同的海上體驗，享受東海岸蔚藍之美。

另外，受矚目的是全台首次亮相的「支架大洋舟Outrigger Canoe」。縣府表示，台東是南島航海文化起源的原鄉，與南島語族密不可分，特別從夏威夷引進支架大洋舟，在東浪嘉年華活動期間展示及介紹，讓來自夏威夷的支架大洋舟在東海岸扎根，讓民眾感受台東多元海洋城市面貌及獨特文化色彩。

零捌玖舞蹈團熱舞迎賓。（記者陳賢義攝）

一連15天的「2022 東浪嘉年華」今登場，歡迎民眾揪伴享受東海岸蔚藍之美。（記者陳賢義攝）

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