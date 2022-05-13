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    首頁　>　臺東縣

    差2.7公尺無法揭開2噸黃金之謎 尋寶人：不排除提國賠

    尋寶人在知本海岸開挖尋黃金，因原住民傳統領域爭議受阻，尚未挖到預定深度即達申請期限，留下深洞。（記者黃明堂攝）

    尋寶人在知本海岸開挖尋黃金，因原住民傳統領域爭議受阻，尚未挖到預定深度即達申請期限，留下深洞。（記者黃明堂攝）

    2022/05/13 16:32

    相關新聞連結：
    原民傳統領域爭議又讓台東縣府推翻前令！ 尋寶人2噸黃金夢碎

    〔記者黃明堂／台東報導〕尋寶人在知本海邊開挖尋找2公噸黃金，遭遇原住民傳統領域爭議，先遭部落阻止，又被原核准的政府單位「丟包」，尋寶人劉國群氣炸指出，不排除請求國賠，或循司法途徑討公道。

    尋寶人安高民根據日治時代在知本當警察的父親所述，也請學者專家進行金屬探測，深信知本海邊地底15公尺處埋著日軍撤退時藏放的2公噸黃金，依國有埋沉財產申請掘發打撈辦法，申請在台東市建康段1040地號挖掘尋寶，經台東縣府「原則同意」後，由國產署台東辦事處核定同意挖掘，期限從3月20日到5月5日。

    安高民的合夥人劉國群說明，他們獲准開挖的天數有35天，但都被部落干擾，縣府也到場要求停工，導致他們實際工作天只有3天，合法權益未受到保障，不排除尋求國賠，或循司法途徑討公道。

    根據學者專家現地金屬探測，推估黃金埋藏在地底15公尺處，但他們在5月4日復挖趕工，到5月5日傍晚5點最後時限，挖到12.3公尺的深度，距預期深度還有2.7公尺，但被在場監督的國產署官員要求停止。

    安高民及劉國群已提出第2次開挖申請，國產署官員說，這次的申請是「重新申請」，而非申請展延，所以程序須完全重來一次，必須先經地主台東縣政府同意。

    台東縣府面對部落抗議傳統領域遭侵犯，已行文國產署令業者停工，並回復原狀，也表明不會再同意安高民的第2次申請。

    劉國群說，開挖保證金繳了208萬，工程費至少投入100多萬元，他們完全依法申請開挖，權益卻未獲得政府保障，損失相當大，不排除請求國賠。

    尋寶合夥人劉國群說，他們完全依法申請開挖，權益卻未獲得政府保障，損失相當大，不排除請求國賠。（資料照，記者黃明堂攝）

    尋寶合夥人劉國群說，他們完全依法申請開挖，權益卻未獲得政府保障，損失相當大，不排除請求國賠。（資料照，記者黃明堂攝）

    尋寶人在知本海岸開挖尋黃金，尚未挖到預定深度即達申請期限。（記者黃明堂攝）

    尋寶人在知本海岸開挖尋黃金，尚未挖到預定深度即達申請期限。（記者黃明堂攝）

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