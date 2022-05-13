原民傳統領域爭議又讓台東縣府推翻前令！ 尋寶人2噸黃金夢碎

尋寶人黃金夢激起卡大地布再次主張傳統領域被侵犯，今天到台東縣府前抗議。（記者黃明堂攝）

2022/05/13 12:07

〔記者黃明堂／台東報導〕尋寶人在知本海邊挖掘尋找兩公噸黃金，遭遇原住民傳統領域爭議恐夢碎！因卡大地布部落抗議，原本「原則同意」挖寶的台東縣政府收手，行文要求停工並回復原狀，也表明不會同意業者重新申請。

尋寶人安高民根據日治時代在知本警察的父親所述，也請學者專家進行金屬探測，深信知本海邊地底15公尺處埋著日軍撤退時藏放的兩公噸黃金，依國有埋沉財產申請掘發打撈辦法申請在台東市建康段1040地號挖掘尋寶，經台東縣府「原則同意」後，由國產署台東辦事處核定同意挖掘，期限從3月20日到5月5日。

安高民依法申請獲准，3度進駐重機械申請挖掘，卻都被在地卡大地布部落到場主張傳統領域加以阻止，在5日傍晚5點期限截止時，尚未挖到預定深度，也無法揭開黃金之謎。

卡大地布部落主張傳統領域，尋求卑南族10部落聲援，今天在縣府前召開卑南族民族議會臨時會議，抗議縣府漠視傳統領域，也請律師點出縣府諸多違法之處。

縣府交觀處副處長王國政說，此申請案縣府並非主辦機關，所以在接到安君申請時，是行文國產署台東辦事處表達「原則同意」，最終准駁權仍在國產署台東辦事處。

國產署台東辦事處則說明，接獲安君申請及台東縣政府表達原則同意後，也注意到台東土地常涉及傳統領域問題，因此行文原民會詢問申請地點是否應諮商並取得部落同意，原民會回函指挖黃金並非興建常態設施或持續採取天然資源，且會回填復原，所以不須部落諮商同意，所以據以核定同意安君挖掘。

部落委任律師黃韾雯指出，申請土地根本是台東縣有地，根本應由縣府審查，並收取費用，縣府自己放棄權責，程序已經有誤；不過，國產署台東辦事處郭姓股長說，只要非在私有土地的寶藏，即屬國有埋沈物，國產署是受理申請機關，所以向台東辦事處申請並無違誤。

對於安君的申請案，原先「原則同意」的縣府遭遇原住民抗爭傳統領域後，也自打嘴巴，在業者開挖期限未到達前，即行文國產署台東辦事處要求業者停工並回復原狀。

對於業者第二次申請挖掘，縣府也表明不會同意，國產署台東辦事處則說，業者第二次申請，程序須重來，如果地主台東縣政府不同意，他們也難照准，等同宣告尋寶人的黃金夢碎。

尋寶人5月4日趕在挖掘期限截止前一天恢復開挖尋兩噸黃金，但未挖到預定深度即到達期限，雖重新申請，但卡在原住民傳統領域爭議，恐難續挖。（記者黃明堂攝）

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