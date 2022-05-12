台東+392 中央配發2300劑Paxlovid口服藥分送26院所及藥局

台東縣今天新增392例確診。（台東縣政府提供）

2022/05/12 16:46

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今天新增392例本土確診者，衛生局也指出，已收到中央配送2300劑抗COVID-19病毒口服藥Paxlovid，分送19家醫療院所備用。

衛生局指出，2300劑Paxlovid目前除東基、馬偕、部東醫院，以及詠康、合興、聯美、仁愛4家核心藥局，新增台東市除外的全縣15間衛生所及關慈、榮院及聖母3間醫院儲備抗病毒藥劑。

符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明，包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等，前往設有防疫門診且配有Paxlovid抗病毒藥物的醫療院所代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

衛生局提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。衛生局也說明，中央已於5月10日修訂「公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

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