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    台東+357！再增1兒少機構群聚 2養護機構及馬偕疫情擴大

    台東縣今天新增357例確診。（台東縣政府提供）

    台東縣今天新增357例確診。（台東縣政府提供）

    2022/05/11 16:44

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今天（11日）新增357例本土確診，2間養護機構群聚擴大，也新增某兒少機構出現確診個案。

    台東縣衛生局說明馬偕醫院某樓層病房群聚事件，昨天新增1例個案為該病房病人，截至目前共18人確診，病人8名、陪病6名、員工4名。馬偕醫院持續依照感控理流程，針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置，未讓確診護理人力提前返回工作。衛生局也持續與馬偕醫院保持密切聯繫監測中。

    衛生局指出，第一間機構進行定期接觸者採檢共72人，新增9例陽性個案，員工1名、住民8名，其中2名確診住民年齡大於80歲，以依中央分流規定後送醫院住院。這家機構截至目前累計確診143名，工作人員37名、住民106名。

    另一養護機構新增1例確診，為確診個案密切接觸PCR採檢陰轉陽，目前確診個案累計14名，員工6名、住民8名。衛生局持續監測，要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

    今天新增1兒少機構群聚事件，該機構總人數85人，有32名員工、53名院童。1名院童日前身體不適快篩陽性，安排PCR採檢確診，進行疫調及接觸者匡列，同室友安排快篩皆為陰性，後續延伸1兒童及2員工也確診，該機構已立即將確診及接觸者孩童分艙分流收治、停止機構內活動及用餐採提供餐盒方式至房內用餐，衛生局及社會處持續督導該機構落實防疫措施並提供100劑快篩試劑使用。

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