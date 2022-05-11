台東加強校園防疫 即起室內外課程全配戴口罩

台東縣校園即日起室內外上課須戴口罩。（記者黃明堂攝）

2022/05/11 12:13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東確診案例逐日攀升的情況，教育處經防疫會議討論決議，即日起學校室內外課程應全程配戴口罩、暫停游泳課程及游泳隊訓練、研習改線上、用餐以同班級為單位，禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板。

針對住宿生要求用餐以同寢室為原則、宿舍住宿環境加強清消且公共場域須全程戴口罩、如發生確診案時，優先協助學返家進行居照護。縣長饒慶鈴表示，縣府已規劃線上遠距教學中的混成教學模組逐步提供學校邁進，讓教師與學生重新再次調整學習的節奏。

教育處表示，近日學校確診人數日漸增加，台東縣除原有的防疫規範下，特別加強防疫力度，以期降低師生感染風險， 即日起國小及幼兒園暫停縣內外之校外教學及跨校活動；有特殊需求，應說明其必要性並經家長同意專案報府核准，並應檢具快篩陰性證明的防疫計畫。國高中校園如有縣內外交流或是體育競賽，請學校應檢具包含師生於比賽前及交流前快篩陰性證明的防疫計畫報府核備。

校園暫停開放及借用，若有洽公需求，需檢附「施打三劑疫苗之黃卡」或快篩陰性證明。室內外課程（含體育課）應全程配戴口罩。暫停游泳課程及游泳隊訓練。研習改線上，如有實體需求應先報教育處核准。

用餐以同班級為單位禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板。學校宿舍用餐以同寢室為原則，住宿環境加強清消且宿舍公共場域全程戴口罩。當發生確診案時，優先協助學返家進行居照護。

教育處強調，近日兒童確診數不斷增加，為藉由接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學，轄屬各校日前已發放莫德納疫苗接種須知及評估暨意願書進行調查，並充分尊重家長選擇，由其評估並決定是否讓子女接種疫苗。經統計全縣學童同意施打比率為41.6%，已陸續展開6至11歲COVID-19疫苗施打，預計於5月31日校園施打場次全數完成，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。

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