小孩將工程帶綑在脖子上！台東知本親子公園完工未開放惹民怨

知本親子公園竣工落成2個多月，卻因園內相關遊具尚未通過安檢，至今未能開放使用惹民怨。（記者陳賢義攝）

2022/05/11 09:10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府為營造完善的兒童友善空間，規劃整、興建縣內8座親子公園，其中知本親子公園在2月14日落成啟用，但部分遊樂器材尚未通過安檢，至今仍纏繞著工程帶和警示禁用牌，正式開放牛步，興建美意讓社區居大失所望；李姓婦人說，興致高昂的帶著小孩到親子公園玩，眼前的景象讓她超傻眼，最令人驚恐的是，看到一些小朋友將工程帶綑綁在四肢及脖子上，趕緊告戒勸阻，憂心發生意外。

知本親子公園設計與傳統罐頭式遊具截然不同，「返璞歸真」的只有草皮、沙礫、溜滑梯及可促進兒童大肌肉發展的攀爬架、多高度單槓、雙槓單槓，適合6至12歲學童使用，5歲以下或行動不便的幼童須家長或大人陪同使用，2月14日由台東縣長饒慶玲等人風光剪綵，社區居民都滿心期待相關遊具待檢驗通過後3月開放使用，但左等右盼都已5月了，不但單槓上仍綑綁著工程帶，還掛上尚未通過安檢的牌子，就連洗手檯上也看不到水龍頭，讓許多家長歡歡喜喜的帶著小孩前往，卻是滿臉失望的敗興而歸。

社區居民說，縣府強調知本公園以自然風格為主題，還新植了喬木，花旗木、鳳凰木、茄冬等樹種，希望未來能為社區打造一處綠意盎然的自然景觀，但開放牛步，周圍排水溝早已雜草叢生，營造親子同樂及兒童友善空間的美意讓人大打折扣。

台東縣政府建設處許瑞貴表示，因應中央法令的修訂，兒童設施須經政府認證通的團體完成檢驗才能開放使用，學校單位也一樣，但全台檢驗團體相當少，均須排隊等待，知本親子公園在施工期間就已申排，竣工後等待了2個多才等到檢驗團體前來，但又遇逢些許意見；因少數人的意見而無法正式對外開放，縣府也很無奈。基本上公園內的設施均沒問題，但礙於規定仍不能拆除工程帶及警示牌。

竣工落2個多月，單槓上還繫綁著工程帶及「請勿進入使用」的警示，讓知本社區居民超傻眼。（記者陳賢義攝）

知本親子公園竣工落成2個多月，洗水檯上仍不見水龍頭。（記者陳賢義攝）

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