台東3大絕不可錯過的事 縣府攜手Agoda精選2022充電假期

台東縣府舉辦東浪嘉年華將於14日登場。（記者黃明堂攝）

2022/05/10 10:58

〔記者黃明堂／台東報導〕數位旅遊平台Agoda看好台東發展潛力，與縣政府合作推廣「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動，整理了3大絕不可錯過的事，為自己規劃一個充電假期，旅客自即日起至5月22 日下訂住宿，6月30日之前入住的旅客享有優惠。

此次推出的促銷活動，整理了3大絕不可錯過的事，包括集海洋生態、水上活動和文化表演於一身的東浪嘉年華將於5月14日登場，預計吸引來自各地的遊客和水上活動愛好者前來台東朝聖。此外，每年眾所矚目的重頭戲「台灣國際熱氣球嘉年華」，也將在今年7月2日登場。另外，親近大自然的最佳選擇，就是秘境玩池上伯朗大道、台東森林公園。

縣府交觀處表示，根據Agoda數據顯示，台東是過去兩年疫情期間國旅最熱門的景點之一，評選為全球10大最好客的城市，期待此次與Agoda合作，從推廣東浪嘉年華開始，接著台灣國際熱氣球嘉年華，讓台東的夏天招待每一位前來造訪的旅客。

Agoda台灣副總經理齊彥喆則指出，為促進國內旅遊，Agoda積極與地方政府和住宿合作夥伴合作推動安心旅遊。盼望從國旅起步，協助台灣重回國際旅遊市場。這是Agoda第一次與台東縣政府合作，希望透過『東STOP！浪你嗨翻天！』活動，吸引更多旅客一探台東之美。

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