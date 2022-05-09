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    台東+276 綠島增17例、養護機構16例

    台東今+276，累計確診1894人。（台東縣政府提供）

    台東今+276，累計確診1894人。（台東縣政府提供）

    2022/05/09 16:17

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東今日+276，綠島新增17例、養護機構16例，確診者中242名戶籍或居住地在台東、34名為外縣市醫院通報，從疫調結果初步推論，年齡介於0歲至91歲，其中102例屬居隔確診，社區感染人數為140人；至於綠島新增17例，多為先前確診的幾間潛水民宿業者衍生及有一家7口親友間接觸傳染確診，全縣目前累計居隔共4550人，1125人仍隔離中。

    台東縣衛生局針對台東馬偕醫院群聚感染事件表示，上週五接獲院方通報住院個案發燒安排PCR採檢確診後，立刻安排同室病人及陪病者共5人採檢，有4人確診。後續擴大採檢對象總計篩檢82人，共15人確診（病人7、陪病5、員工3），另有1名發燒外包清潔人員快篩陽性待PCR報告中。目前東馬依照感控管理流程，立即針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人。

    另有關2間養護機構群聚事件，衛生局表示，第一間機構有1住民身體不適住院前採檢確診、加上昨日醫事檢驗所和醫院進行定期採檢，第一間養護機構今新增14名確診個案（員工2名、住民12名），截至目前共累計確診134名（ 工作人員36名、住民98名），其中86人已使用抗病毒藥劑，後續仍持續安排定期PCR複檢。

    另一機構今新增2名密切接觸的住民隔離期間有發燒後採檢確診（陰轉陽） 情形，目前已累計13人確診（員工6例、住民7例），針對今日新增個案已委由醫院盡快評估是否用藥。

    今日校園確診新增26生、3師，累計共301生、31師。在調整停止實體上課學校部分， A＋文理短期補習班延長停課至15日。新增停止實體上課的學校則有關山鎮立幼兒園1班級及武陵國小1班級停止上課至今、大武鄉立幼兒園1班級、東大附小1班級及蒲公英種子幼兒園則停止上課至10日，目前全縣計有14所國中小（含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班）暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。

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    台東縣政府公布2老人養護機構群聚感染狀況。（台東縣政府提供）

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