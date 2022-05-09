台東馬偕傳群聚感染 院方解釋：病患就地隔離 同病房「只出不入」

東馬院長室主任徐光南表示，確診病患已就地隔離，同病房病人也進行管制「只出不入」。（記者陳賢義攝）

2022/05/09 12:54

〔記者陳賢義／台東報導〕本土疫情嚴峻，台東馬偕醫院傳群聚感染，陪病家屬怒斥院方防疫SOP有漏洞；東馬院長室主任徐光南表示，確診病患已就地隔離，也對第一批人員進行快篩，如有狀況也會再進一步篩檢確認，至於有家屬抱怨等待篩檢時間過久，主要是因為目前社區採檢量暴增，採檢完成到報告須等數小時，而做完篩檢理應回家自主管理等候結果，而不是在醫院等結果，因而造成家屬認知的差異。

徐光南表示，自從疫情之後均按照疾管署的要求，入院都一定進行快篩，這次在院內發生確診案例之後，都對同病房的病人進行管制「只出不入」，暫時不入住新病人；大家對於防疫都站在同一戰線，雖有所有病人入院前都有做快篩，但陪病的家屬會進進出出，難免會做一些生活的採買，雖然都給予柔性的勸導，但仍很難施予強制的管控，院方將會針對陪病者的進出研擬因應對策。

東馬表示，自疫情開始以來遵照政策，進行住院前病人及陪病者篩檢，報告陰性才能入住一般病房，住院病人每日進行健康管理，若有發燒症狀會立即進行篩檢及病室同住病人、陪病者篩檢，也會對鄰近病室進行擴大式的預防性篩檢，同時對病室進行環境清消。若篩檢出陽性確診個案則立即進行分艙分流，將病人轉送院內專責病房治療。

對於家屬質疑的病房，醫院於上週五4樓病房發現1名病人發燒後，立即採取病人及陪病者篩檢，篩檢確診病人進行分艙分流管理，對陪病者確診者儘快通報並請其返家務必配合居家隔離措施，同時對病室環境進行清消。為避免擴散，該病房暫時不入住新病人，也對現住病人進行觀察，萬一再發現發燒新確診個案，將依感染管制原則予以分流並通報疾管署及衛生局。

東馬表示，院內4樓病房病床數有45床，陪病家屬也多，近2日進行病房擴大篩檢，造成病人與家屬久候實感抱歉，也因為目前社區採檢量暴增，採檢完成到報告須等數小時，而做完篩檢本理應回家自主管理等候結果，而不是在醫院等結果，這可能是家屬認知的差異，造成誤會。目前除了4樓病房暫停收治新病人，其他病房、急診及檢查單位等皆維持正常運作。

另外，目前社區疫情嚴竣，已不易釐清感染源。為維持台東中重度醫療量能，呼籲民眾務必配合醫院防疫措施，落實禁止探病。陪病者盡量固定也避免至人群聚集的地方，在院內務必作好個人防護，後續醫院也將研擬對陪病者進行足跡管控。

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東馬傳群聚感染，院方表示確診已就地隔離收治，同時對病室環境進行清消。（記者陳賢義攝）

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