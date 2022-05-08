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    台東市順天宮71年前4千元打造神轎 文化處將花120萬原貌修復

    台東市順天宮主委楊卿勇指老神轎已有多處損壞。（記者黃明堂攝）

    台東市順天宮主委楊卿勇指老神轎已有多處損壞。（記者黃明堂攝）

    2022/05/08 14:31

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市113年老廟順天宮保有一頂71年前雕製的老神轎，當年信徒集資4000元打造，台東文化處預計明年以120萬元原貌修復，以永久保存台東現存最老神轎。

    位於台東市寶桑路的順天宮主祠蘇府王爺，民國前2年從小廟發跡，迄今香火鼎盛，是台東少有的百年老廟之一，特別在廟後設小型文化館，展示廟宇文物，其中，建於民國40年的神轎是鎮館之寶。

    主委楊卿勇說，這頂木造神轎有木匾為證，是在民國40年信徒集資，每位捐贈者捐多少錢都有紀錄，大轎金額4000元，是由鹿港的師傅雕刻的。

    楊卿勇說，除了木匾為證，也有專研台灣廟宇的學者前來以科學鑑定，經X光掃瞄確認年份，71年前打造這頂神轎的老師傅現年已90多歲，日前也曾專程來看年輕時打造的作品，並指導如何修復。

    他說，這個神轎是由多種木材材質組合，純手工雕刻，人物表情細膩，見證了台灣早期廟宇雕刻之美。不過，經過71年歲月，頂棚損壞，轎身多處木雕都有蟲蛀，部份木材脫落，廟方希望加以修復，做好宮廟文化保存，因此向文化處提報計畫，明年將進行修復。

    楊卿勇說，神轎雖不大，修復卻是大工程，為避免搬運造成損壞，將採原地修復，由專家兼用科學及復古工法進行原貌復原及補強，連已經蛀腐掉落的小木塊，目前也留存等待裝回原位。

    這頂71年歷史的神轎是台東市順天宮寶物，當年花4000元打造，明年將花120萬修復。（記者黃明堂攝）

    這頂71年歷史的神轎是台東市順天宮寶物，當年花4000元打造，明年將花120萬修復。（記者黃明堂攝）

    順天宮老神轎頂棚損壞。（記者黃明堂攝）

    順天宮老神轎頂棚損壞。（記者黃明堂攝）

    老神轎建造時的木匾紀錄當時是由信徒集資4000元。（記者黃明堂攝）

    老神轎建造時的木匾紀錄當時是由信徒集資4000元。（記者黃明堂攝）

    這頂71年歷史的神轎是台東市順天宮寶物，當年花4000元打造，明年將花120萬修復。（記者黃明堂攝）

    這頂71年歷史的神轎是台東市順天宮寶物，當年花4000元打造，明年將花120萬修復。（記者黃明堂攝）

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