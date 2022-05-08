「丟包」施雞糞肥 被檢舉可罰1200元至10萬元

部分釋迦農習慣將整包雞糞肥丟在植株附近慢慢分解釋出養分，因未掩埋，若散發臭味被檢舉，將被環保局開罰。（記者黃明堂攝）

2022/05/08 11:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府近年來大力取締農業施用生雞糞肥見效，但農民施用合法的熟糞肥仍會被檢舉臭味，原來是部分農民習慣整包丟在植株旁，未掩埋而散發異味，環保局指出，如未改善者，可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元。

環保局指出，台東盛產釋迦、鳳梨釋迦、火龍果等水果，過去傳統果樹農作多使用未熟化的生禽畜糞作為肥料，衍生臭味及蒼蠅孳生的環境問題，在環保局、警察局及農業處組成生禽畜糞聯合稽查小組，強力在縣界邊境及各道路攔檢非法載運生禽畜糞車輛。

環保局說，查獲案件逐年遞減，今年迄今僅查獲1件，去年裁罰共計12件，相較前年的35件，大幅減少，加上環保局深入耕地執行施肥情況稽查作業及農政單位宣導農友合理化施用熟成堆肥等對策，成功遏阻生禽畜糞流入農耕地，有效改善臭味、蒼蠅孳生的問題。

縣政府表示，縣府生禽畜糞聯合稽查小組嚴加取締非法清運生禽畜糞，以及由環保局針對承租公有、邰糖公司之農耕地執行稽查、耕地放租單位的契約管理、農政單位輔導推廣農友施用禽畜糞熟成堆肥下等各種對策，有效改善傳統農作施用生禽畜糞所衍生臭味與蒼蠅孳生的環境問題。

環保局指出，大多數農友已選用熟化禽畜糞堆肥作為肥料，但仍有少數民眾陳情施肥臭味問題，稽查後是農友只在肥料袋挖洞後就整包放在土壤表面，長時間暴露，使堆肥分解發酵的臭味物質散發出來，因此，在處理上都會限期及建議農友採用開溝、挖穴施肥、翻耕覆土等方式來改善臭味，但如未改善者，可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元，目的也是要維護生活環境品質。

環保局建議農友採用熟成的禽畜糞堆肥及翻耕覆土等合理化施肥方式，除了增加土壤肥力外，還可避免臭味與蒼蠅孳生，有助於環境與農業的永續發展。

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