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    台東+261！某養護機構群聚過半人員確診 又1家爆疫情

    台東縣政府舉行疫情線上記者會，說明老人養護機構群聚狀況。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府舉行疫情線上記者會，說明老人養護機構群聚狀況。（記者黃明堂翻攝）

    2022/05/07 16:37

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今天新增261例本土確診，其中，某養護機構全院212人，已120人染疫，疫情尚未控制，又爆另一養護機構也傳疫情，縣府祭出新措施，要求全縣養護機構工作人員接種3劑比例未達95％者，不可收治新住民，工作人員未接種3劑者須每週快篩。

    台東縣衛生局說明，近期陸續有2間養護機構群聚事件，第一間機構，除了日前全院已安排第一次PCR採檢外，衛生局也持續安排定期PCR複檢，昨日再次針對分艙分流的132名住民及行政人員做PCR採檢，新增46位確診（員工16名；住民30名），累計共120名確診（工作人員：34名、住民：86名）， 經評估，該機構收治量能負荷量大，今日將針對留置機構內23名80歲以上長者優先轉移至醫院收治避免高重症風險。

    另一機構則有1名清潔人力有呼吸道症狀快篩陽性、PCR採檢確診後，緊急匡列密切接觸者PCR採檢，1名照服員及1名住民也確診，衛生及社會單位隨即進行調查發現3名確診個案皆於同棟大樓工作，針對同棟大樓的108人（員工24名、住民84名）。

    衛生局今天上午已緊急針對該樓住民及員工全員PCR採檢，目前等待報告中，同時也限制員工及住民交叉流用避免造成群聚擴、落實配戴口罩及勤洗手及有症狀情形立刻安排PCR採檢。衛生局及社會處持續督導該機構工作人員避免跨區照護、機構內人員接觸前後落實手部清潔、避免機構內團康活動及工作人員密切接觸，避免群聚事件擴大。

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