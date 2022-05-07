海洋意象勇者無懼 台東成功警分局特製口罩凝聚團隊精神

成功警分局特製口罩，展現海洋文化及勇者無懼。（記者黃明堂翻攝）

2022/05/07 13:44

〔記者黃明堂／台東報導〕疫情持續，口罩成了員警在第一線執行公務時不可或缺的防疫物資，台東縣警察局成功分局與台東縣警察之友會成功警友辦事處訂製1萬份客製化口罩，藉由口罩的圖案意象與設計理念，讓全體官警凝聚工作士氣，持續在治安、交通以及當前防疫工作上貢獻心力。

成功警察分局長郭譯隆表示，這批機關特製款口罩在委請專人設計時，特別指定要融入轄區特色與警察「勇者無懼」意象，除了置入分局ＣＩＳ識別設計，以及口罩底色以大海藍色系調為基底外，又融入成功鎮新港漁港特有的「鏢旗魚」文化，以漁民與兇滔海浪搏鬥的意象象徵警察守護治安、打擊犯罪的無畏精神。也以燈塔圖案象徵本分局在鎮內地勢最高處照亮轄區，指引與協助民眾解決困難。

成功警友辦事處主任林哲文表示，辦事處全體顧問很榮幸在疫情嚴峻時刻出一份力量，成就這批特製款口罩嘉惠每位同仁。近來成功分局在協助衛生主管機關執行各項防疫任務同時，也能針對毒品犯罪、竊盜集團、職業賭場等滋擾治安，危害社區安寧的不法分子強力究辦，淨化轄區治安，讓鄉里均十分肯定警察在這段期間的作為，辦事處所有成員也感到與有榮焉，希望全體同仁能夠持續加油，辦事處將持續做分局強而有力的後盾。

成功警分局特製口罩，展現海洋文化及勇者無懼。（記者黃明堂翻攝）

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