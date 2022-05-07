台東縣府表揚20位模範母親 讚頌母愛偉大

台東府今舉辦模範母親表揚，台東市陳胡阿時（右2）受獎。與縣長饒慶鈴及市長張國洲合影。（記者黃明堂攝）

2022/05/07 12:49

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府遴選出來自全縣各鄉鎮的20位模範母親，今天舉辦表揚大會，由縣長饒慶鈴逐一頒獎，綠島鄉88歲蘇鄭石英女士是今年度模範母親裡的長壽媽媽，不過因天候因素，無法到場領獎。

模範母親表揚活動在享溫馨3樓國際廳舉行，活動由舞夢砂城國際藝術舞團帶來精彩的舞蹈表演揭開序幕，縣府特別安排各模範母親由家人陪同參加，議長吳秀華、副議長林琮翰、縣議員鄭崗山、陳銘風、黃碧妹、翁麗吟、古志成、立委劉櫂豪、台東市長張國洲、金峰鄉長蔣爭光、延平鄉長胡黃廣文、鹿野鄉長李國強、大武鄉長黃建賓、東河鄉長葉啟伸、民政處長鍾青柏等貴賓與會。

饒慶鈴表示受到疫情關係，原本縣府研議取消模範母親表揚活動，不過，為肯定每一位母親對家庭的奉獻及感謝每一位母親的付出，與縣府同仁討論後仍照常舉辦。現場的模範母親是全縣表率，每一位母親背後都有動人及感人故事，從面對困境仍堅強守護家庭，到積極投入社會服務，用行動關心地方及回饋鄉里，讓社會更溫暖美好，媽媽們的堅忍勇敢及樂觀的生活態度，堪為典範。

海端鄉的古榮蘭育有5位子女，長子與幼女從小罹患罕見疾病-肌肉萎縮症，當年醫療不發達沒有治癒方法，但她仍教導孩子樂觀積極的生活態度，兩位孩子發病後因不良於行，長期的生活起居都靠古女士照顧，堅毅的母愛令人動容。

另外，來自關山鎮的劉荔妹，對子女的教育特別注重品行，不僅以身作則，也積極投入社會服務，特別在防火宣導方面更是不遺餘力，像是榮獲107年全國防火宣導志工菁英獎等，是值得大家效法的楷模。

台東縣111年度模範母親表揚名單：綠島鄉蘇鄭石英（88歲）、台東市陳胡阿時（87歲）、長濱鄉吳樹梅（84歲）、卑南鄉張宋娘花（83歲）、池上鄉葉善清（82歲）、台東市林陳靜妹（79歲）、台東市吳昭（78歲）、台東市許金貴（77歲）、台東市陳林淑英（73歲）、海端鄉古榮蘭（71歲）、成功鎮鄭林菊枝（71歲）、東河鄉謝陳彩燕（71歲）、蘭嶼鄉周施春蓮（70歲）、鹿野鄉吳梅英（70歲）、關山鎮劉荔妹（69歲）、大武鄉趙郭金花（68歲）、達仁鄉葉牡丹（67歲）、太麻里鄉紀麗娟（59歲）、金峰鄉溫孫美銀（52歲）、延平鄉黃月香（49歲）。

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