知本2噸黃金還未找到！開挖期限截止 尋寶人：申請展延不放棄

知本挖寶尋兩公噸黃金的申請時限到今天傍晚截止，尚無所獲，但尋寶人表示要再申請繼續挖，不打退堂鼓。（記者黃明堂攝）

2022/05/05 19:54

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本海岸傳有日治時代埋藏的2公噸黃金，尋寶人趕在今天（5日）傍晚申請時限截止前恢復開挖，但到下午5點並無所獲。尋寶人劉國群說，金屬探測黃金深度在地下15公尺，但他只挖到12.3公尺，再往下一定有，他將在申請展延獲准後續挖，不打退堂鼓。

來自嘉義的老翁安高民的父親是日治時代在知本當警察，聽聞日軍撤台前在知本海岸埋藏黃金，安父在去世前交代他尋寶任務，安高民因此向國有財產署依法申請開挖，並尋求友人劉國群資金合作。

兩人向國財署繳208萬元保證金，又投入100多萬元工程費，3月底開始在原本知本光電開發區內挖掘黃金，但一開挖就被在地的卡大地布部落主張傳統領域，3度開挖都被原住民阻止。

因為申請挖掘時限在今天傍晚5點截止，劉國群不顧原住民反對，昨天雇怪手搶在最後時限復挖，2天來挖到鋁梯、石板、木板等人造物，雖然是雜物非黃金，但他認為這是舊人挖掘過的痕跡，有挖過就可能有埋過黃金。

劉國群說，「埋黃金」是有科學根據的，之前進行金屬挖測，光譜儀顯示代表有黃金的大量紅色光譜，位置約在地下15公尺處。

他說，雖然今天最後時限前還未挖到黃金，但他挖的深度只有12.3公尺，還未到15公尺深，「再下挖一定會有」，所以他不打退堂鼓，已經向國產署再遞申請，要繼續挖掘。

國產署南區分署台東辦事處主任蕭煇俊表示，申請開挖程序都合法，也提出再次開挖申請，目前尚有資料未補齊。劉國群表示，他會親自再到國產署辦妥相關程序。

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