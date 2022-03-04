台東再傳確診者足跡 去過王子麵店及多家文青名店

南部確診者足跡到過台9線420k的「9420就是愛你」大武海濱公園，圖為防疫車輛進行消毒。（記者黃明堂翻攝）

2022/03/04 15:20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣再傳確診者足跡！衛生局昨天接獲中央通知有一名高雄確診個案20832，2/27-3/1曾至台東縣足跡，衛生局所立即展開疫情調查，目前已匡列台東密切接觸者19人居家隔離，也將根據疫調狀況滾動式匡列其他密切接觸者，環保局也已針對個案於台東縣境內相關足跡進行周邊環境消毒。

衛生局說明目前初步疫調，案20832為2/27-3/1由高雄自駕往返台東，駐足地點分別有大武濱海公園、5181聽海文創咖啡、美好拾光、長濱100號、台東王子麵店以及HOLI_dessert等，且兩晚皆入住長濱陽光佈居民宿。

截至今（4）日中午，衛生局初步匡列接觸者19人居家隔離、自主健康管理2人，皆陸續安排居家隔離及核酸（PCR）檢驗。個案活動足跡相關餐飲業者也於今日暫停營業並進行清潔消毒，環保局清潔防疫消毒大隊也將配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。

台東縣府呼籲民眾，如曾於相同時段出入相關場所，務必進行14天自我健康監測，早晚監測體溫一次及是否有出現相關症狀（呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等），如有發燒或出現相關症狀，請儘速前往台東縣指定社區採檢院所急診就醫。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類似症狀。也請民眾務必遵守防疫規範，戴好口罩、落實實聯制登記，以利衛生單位可於第一時間盡速通知安排檢驗。

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確診者足跡走過王子麵店，防疫人員進行消毒。（記者黃明堂翻攝）

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