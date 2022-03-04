台東鳳梨釋迦冷凍4種吃法，前進日本東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

2022/03/04 11:53

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府結合業界將參加8日起舉辦的東京國際食品展，預計於東京食品展現場亮相冷凍鳳梨釋迦全果、切丁、冰棒及果泥等4種商品，並安排即時線上採購洽談，開啟更多日本及國際市場的商機。

縣長饒慶鈴表示，透過台東區農業改良場研發「鳳梨釋迦催熟與全果冷凍」技術，對於無法進口鮮果的日本，冷凍鳳梨釋迦以新產品型態輸入，克服檢疫問題的外銷阻礙，不但保留了鮮果原有的風味、口感，急速冷凍及真空包裝更能延長果品保存期限，也有利於開啟更多國際新市場。

去年底縣府更將冷凍鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋，寄送至日本友好城市三重縣伊賀市，岡本榮市長在品嚐過後讚不絕口，直說這是「想念的台東味！」

農業處說明，「東京國際食品展」上，鳳梨釋迦將以4種商品樣態呈現於展場，包括全果、切丁、冰棒及果泥，現場搭配簡潔易懂的文宣及專人現場解說，另特別空運小包裝切丁試吃樣品，提供日本的與會者體驗試吃，並將安排即時線上採購洽談，提供國外買主採購臺東鳳梨釋迦的機會，期盼藉此深入日本市場開創新商機。

明天是世界各地選手前來台東參加2022 IRONMAN國際鐵人三項的日子，縣府預計贈送2000多位選手一人一顆鳳梨釋迦，為世界級的選手加油打氣。

台東縣長饒慶鈴說明鳳梨釋迦前進日本東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

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