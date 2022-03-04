離島飲用水共享平台 將擴及蘭嶼

綠島旅宿業設置飲水機讓民眾免費加水。（記者黃明堂攝）

2022/03/04 07:38

〔記者黃明堂／台東報導〕為減少瓶裝飲料垃圾的產生，並讓民眾遊客有免費可加水地點，台東環保局前年起推廣綠島鄉飲用水共享平台，已有45處的免費加水點，今年將推廣至蘭嶼鄉，兩鄉有興趣的業者可向環保局申請加入離島水共享平台。

縣長饒慶鈴表示，近年來隨著民眾環保意識抬頭，有不少人出門旅遊都會自備環保杯，離島飲用水共享平台的設置，能讓遊客前往綠島及蘭嶼旅遊時，更方便取水飲用，而且有環保局替飲用水的水質嚴格把關，讓到台東旅遊的民眾安心取水，邀請大家一起響應參與這樣有意義的行動。

環保局指出，前年起於綠島鄉建立飲用水共享平台機制，受到當地業者及民眾的支持，推廣成效佳，由於離島垃圾清運有許多不便之處，在統計中，離島回收垃圾一直以塑膠類垃圾為大宗，因此，環保局今年將擴大推廣至蘭嶼鄉，希望離島有意願的業者可以一同加入飲用水共享平台的行列，申請服務專線089-237060。

環保局呼籲到台東旅遊的遊客，可以自備環保杯減少購買瓶裝水及手搖杯飲料產生的垃圾。任何離島加水站資訊都會在「台東縣離島飲用水共享平台」臉書粉絲專頁更新，詳細的加水點位置請參考飲用水共享平台地圖。

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