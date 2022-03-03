金城武樹有「後」了！台東縣府撿子培育實生苗將送出600株

位於池上伯朗大道的金城武樹人氣旺，歷經樹倒風波後，今年有了後代。（記者黃明堂攝）

2022/03/03 07:16

〔記者黃明堂／台東報導〕堪稱台灣人氣最旺的名樹「金城武樹」將有後代了！台東縣府以種子培育出600株「小金城武」茄苳樹苗，將在12日贈苗給民眾。

池上鄉伯朗大道上一棵茄苳樹50年前由鄉民吳阿木在農地旁種下，方便拴水牛也可乘涼休息，2013被藝人金城武一坐成名，每天一波又一波「朝聖」人潮至今不減，一棵樹造就了池上旺盛的觀光業。

金城武樹在2014年7月23日遭麥德姆颱風連根拔起，引發各界關注，池上鄉民搶救，長榮航空從日本請來樹醫師救治，成功救回金城武樹性命，鄉公所再為樹體搭鐵支架保護，日本樹醫後續幾年多次到池上「回診」，確診恢復良好。

金城武樹是棵茄苳樹，歷經磨難後生機旺盛，順利開花結子。台東縣府農業處去年冬天陸續派員撿拾種子，陸續進行種子的實生苗繁殖。

林務科科長李志鵬說，金城武樹是農民在私人土地種植，農民一度因遊客湧入而不堪其擾，但選擇大方讓大眾欣賞，造福社會。縣府透過培育金城武樹小寶寶，希望推廣這種無私精神，也讓有興趣的民趣，照顧出更多金城武樹。

負責培育小小金城武樹的樹媽媽是苗圃班長劉淑珍，她說，金城武樹的種子蒐集之後，先經過清洗，放進冰箱冷藏，再播種發芽。金城武樹的發芽率相當不錯，大約有95%，不過，繁殖過程中容易被鳥偷吃。民眾拿回家後，如果地更大，可以地植變成大樹，也可以當做小盆栽觀賞，很有療癒效果。

縣府預計在本月12日在森林公園舉辦森活市集，屆時有贈苗活動，金城武樹小寶寶也將讓民眾索取。

台東縣府苗圃班長劉淑珍培育出金城武樹小寶寶。（記者黃明堂攝）

金城武樹小寶寶。（記者黃明堂攝）

冰存的金城武樹茄苳種子。（記者黃明堂攝）

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