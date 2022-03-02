東縣荔枝椿象蟲害 台東農改場︰不慎觸碰臭液 皮膚會灼熱刺痛

龍眼樹梢的荔枝椿象。（台東農改場提供）

2022/03/02 13:29

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣發現荔枝椿象（Tessaratoma papillosa），農委會台東區農業改良場呼籲民眾小心提防；台東場表示，荔枝椿象屬於半翅目荔蝽科，此昆蟲不僅會危害荔枝龍眼，民眾若不慎觸碰其噴出的臭液則會引發皮膚灼熱及刺痛感。

台東場表示，荔枝椿象原本分布於南亞與東南亞地區，1997年首次於金門發現，1999年也在高雄市小港發生，由於其飛行能力佳，近年來成為入侵台灣中南部的重要害蟲。荔枝椿象具刺吸式口器，成蟲體呈黃褐色，若蟲體型為長方形，初孵化時呈紫紅色，隨著齡期增加逐漸轉為橙紅色或淡橙色。

台東場表示，此蟲被驚擾時會分泌臭液，可能造成皮膚灼傷。成蟲和若蟲吸食無患子科的荔枝和龍眼嫩芽、嫩梢、花穗及幼果汁液，導致落花、落果及果皮黑化，且被刺吸的果實傷口易引發其他病害感染。

台東場曾於2019年5月接獲台東市種苗業者通報，自彰化地區輸入的荔枝苗木發現荔枝椿象若蟲，研判為單點發生並移除。後續經各地辦理講習會宣導認識荔枝椿象，轄區暫無該害蟲的通報。

去年底台東縣政府人員於縣府附近拾獲荔枝椿象成蟲1隻，近日於周圍停車場發現1棵荔枝樹上停棲許多成蟲，並發現有卵塊，立即進行樹勢修剪，捕獲近百隻成蟲。2月底關山鎮通報發現疑似荔枝椿象，經派員確認後，調查發現關山鎮荔枝椿象族群數量頗多，分布範圍甚廣，主要聚集於龍眼或台灣欒樹上，適值目前氣候逐漸回溫，可發現黃褐色的荔枝椿象於樹冠間飛行，並有許多成蟲正在交尾，葉背也可發現卵塊。

台東場表示，雖然台東縣並無大面積經濟栽培的荔枝或龍眼果園，不過仍有為數不少的龍眼或台灣欒樹等行道樹可能被荔枝椿象危害。由於目前發生區域均位於市區，人口稠密，無法使用化學防治，已聯繫苗栗區農業改良場，將採用生物防治法，釋放荔枝椿象的天敵平腹小蜂，以減少轄區荔枝椿象危害，再次提醒發現民眾切勿碰觸或試圖捕捉，以免遭臭液噴濺皮膚，發生灼傷。

荔枝椿象產卵於葉背，每一卵塊計有14顆卵。（台東農改場提供）

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