為機構老人發聲護權益 東縣招募倡導關懷人

守護機構老人權益，東縣招募倡導關懷人。（記者陳賢義攝）

2022/03/02 11:26

〔記者陳賢義／台東報導〕家庭結構的改變加上少子化，讓老人照顧問題更加凸顯，台東縣政府推動「機構老人獨立倡導關懷方案」，讓居住在機構內的老人也有代言人發聲，日前召集縣內13家老人福利機構及邀請中華民國老人福利推動聯盟進行方案計畫推廣，盼能透過主動關懷訪視，評估倡導需求及時協助需要倡導服務的機構住民。

縣社會處表示，目前台東縣立案的老人福利機構共有13家，其中老人福利機構為4家，私立小型老人福利機構9家，截至2022年1月底止，實際收容人數675人，低老公費安置人數117人。縣內高齢人口比例逐年上升，老人進入機構後，在缺乏家人關懷與支持的情況下，需要有代言人為其發聲，因而向中央申請經費，推廣機構老人權益的倡導，讓倡導關懷人協助機構長輩表達自想法、了解並保障他們的權益及獲得所需服務。

社會處長陳淑蘭表示，機構老人獨立倡導關懷方案，主要針對進入機構的老人，在缺乏家人關懷與支持的情況下提供家人性質的關懷服務，並以代言人的方式為其發聲倡導，特別借鏡荷蘭的養老機構模式，如何做到「給予有溫度的服務模式，讓長輩做回自己生命的主人」，讓老人感受到自己被接納被認可。

招募作業自即日起到22日止，只要年滿20歲以上、具高中（職）以上學歷、且有一定程度電腦文書處理能力、書寫、溝通與理解的能力者均可報名，縣府將施予課程培訓及機構參訪與實務見習等訓練。

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