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    首頁　>　臺東縣

    荔枝椿象入侵台東 農改場將採用生物防治法

    荔枝椿象產卵於葉背，每一卵塊計有14顆卵。（記者黃明堂翻攝）

    荔枝椿象產卵於葉背，每一卵塊計有14顆卵。（記者黃明堂翻攝）

    2022/03/02 10:31

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣近日陸續發現荔枝椿象，不僅會危害荔枝、龍眼，民眾若不慎觸碰其噴出的臭液則會引發皮膚灼熱及刺痛感，台東區農業改良場將採生物防治，並呼籲縣民眾小心提防。

    台東場指出，108年5月接獲台東市種苗業者通報，自彰化地區輸入之荔枝苗木發現荔枝椿象若蟲，研判為單點發生並移除。後續並無該害蟲之通報。但去年底台東縣政府人員於縣府附近拾獲荔枝椿象成蟲1隻，近日於周圍停車場發現1棵荔枝樹上停棲許多成蟲，並發現有卵塊，進行樹勢修剪，捕獲近百隻成蟲。

    另外，2月底關山鎮通報發現疑似荔枝椿象，經台東場派員確認後，調查發現關山鎮荔枝椿象族群數量頗多，分布範圍甚廣，主要聚集於龍眼或台灣欒樹上，適值目前氣候逐漸回溫，可發現黃褐色的荔枝椿象於樹冠間飛行，並有許多成蟲正在交尾，葉背亦可發現卵塊。

    台東場指出，台東縣並無大面積經濟栽培的荔枝或龍眼果園，不過仍有為數不少的龍眼或台灣欒樹等行道樹可能被荔枝椿象危害。由於目前發生區域均位於市區，人口稠密，無法使用化學防治。

    台東場已聯繫苗栗區農業改良場，將採用生物防治法，釋放荔枝椿象的天敵—平腹小蜂，以減少轄區荔枝椿象危害。提醒發現該蟲的民眾請勿碰觸或試圖捕捉，以免遭臭液噴濺皮膚，發生灼傷。若有防治上的問題請洽台東場植物保護研究室（089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站（免付費專線電話：0800-069-880）。

    龍眼樹梢的荔枝椿象。（記者黃明堂翻攝）

    龍眼樹梢的荔枝椿象。（記者黃明堂翻攝）

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