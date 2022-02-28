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    滿足民眾接種需求 東縣2/28起新增莫德納隨到隨打場次

    回應民眾接種需求，東縣加開莫德納隨到隨打場次。（記者陳賢義攝）

    回應民眾接種需求，東縣加開莫德納隨到隨打場次。（記者陳賢義攝）

    2022/02/28 12:36

    〔記者陳賢義／台東報導〕增加疫苗接種便利性，加速提升民眾免疫保護力，台東縣衛生局於228連假期間，在縣消防局旁災害警覺教育館開設隨到隨打站，每一診次限量350名，由於天公作美，吸引不少民眾前往接種，台東縣長饒慶鈴表示，為服務更多鄉親有莫德納疫苗接種需求，今起新增莫德納接種及加開3月3日及4日2場次，籲民儘早完成各劑疫苗接種。

    饒慶鈴表示，台灣疫情雖然趨緩，但境外移入個案仍多、國際上確診及死亡數也偏高，台灣3月起邊境會逐步打開，唯有完整接種疫苗，有效降低重症發生機率及死亡風險，也可有效提升有症狀感染的保護力，保護你我及最愛的家人，3月31日前接種1、2劑者可獲200元禮券。

    縣衛生局表示，災害警覺教育館限量隨到隨打站，每日上午8時至11時30分、下午1時至4時30分，以及下午5時至8時30分等三個時段，提醒民眾今除了BNT、AZ及高端外還新增莫德納疫苗接種，而3月3日和4日場次僅針對莫德納疫苗，提醒符合資格鄉親盡速接種疫苗。

    其次，民眾前往接種疫苗前務必留意並確認是否疫苗間隔已期滿，例如需與其他疫苗（如流感、肺鏈、破傷風等）接種時間間隔7天；接種第二劑者則應注意第一劑接種AZ者，兩劑需間隔8週；第一劑接種BNT、莫德納及高端者，兩劑需間隔4週；接種追加劑者需與第二劑間隔滿12週（84天），如符合接種條件應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

    12歲至未滿20歲民眾，如欲前往接種，應持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，本人與家長於現場共同簽署意願同意書。有關疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922。

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