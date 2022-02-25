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    台東部落文健站「歌喉戰」 土坂奪冠

    「老幼共學．大手牽小手」歌唱比賽，土坂部落掄冠，2萬元獎金入袋。（記者陳賢義攝）

    「老幼共學．大手牽小手」歌唱比賽，土坂部落掄冠，2萬元獎金入袋。（記者陳賢義攝）

    2022/02/25 17:26

    〔記者陳賢義／台東報導〕鼓勵原民部落族人與孩子走出戶外參與社會活動，台東縣政府領舉辦「老幼共學．大手牽小手」歌唱比賽，經4天分區賽評選出19個文健站，今天總決賽，由土坂部落文健站掄冠，2萬元獎金入袋，成功鎮都歷文健站、大武鄉大武文健站分居二、三名。

    台東縣原民處延續去年底以市區及卑南鄉為首場的分區比賽，22日至24日一連三天海岸線、南迴線、縱谷線開唱，計有68個部落文健站報名參加，老幼同歡歌唱紓壓，希望達到文化照顧與世代交流的模式。

    今天原訂4場次分區比賽，包括市區、海岸線、南迴線、縱谷線的前3名共12個文健站大比拚，評審與來賓都給予4場分區極高的評價，因此決定增加7個決賽名額。這幾場賽事幾乎都有幼童一同上台歌唱，跨世代結合融洽，合作完成一首歌曲，展現長者創意能量，也傳承在地歌謠精神。

    台東縣長饒慶鈴說，縣府非常關注長者照護需求，推展貼近長者生活習慣與文化需求的照顧計畫，今年持續在部落文健站開設體適能及懷舊創新等課程，也首度擴及至社區照顧關懷據點辦理，照顧更多縣內長者的健康。

    另外，為了讓長輩活得更快樂健康且充實，也積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善，去年台東縣獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一，同時原民處又以「齡近學習，原來都在」拿下共老獎，提倡社會敬老與親老文化，增進跨世代溝通、互動與相互尊重，促成世代共融的社會。

    「老幼共學．大手牽小手」歌唱比賽，老幼攜手秀才藝。（記者陳賢義攝）

    「老幼共學．大手牽小手」歌唱比賽，老幼攜手秀才藝。（記者陳賢義攝）

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