來台東鸞山賞雪！ 梅花綻放白皚皚

鸞山梅花盛開，成至白皚如似雪景，吸引不少賞花客拍照打卡。（記者陳賢義攝）

2021/12/25 17:05

〔記者陳賢義／台東報導〕冷空氣接連報到，台東縣延平鄉鸞山山區梅樹趕在明年元旦前綻放，白皚皚猶如雪景，成了一打卡熱點。

這幾年受到暖冬影響，鸞山梅子已連續3年歉收，而今年11月8日就有冷空氣報到，11月11日又出現1982年以來最早襲台的大陸冷氣團，12中旬鋒面接續來襲，加上雨水充足，原本農曆春節前1個月開花的鸞山梅樹，提早在12月中旬就陸續盛開，這幾天已開了5成，吸引不少人賞花。

鸞山森林博物館長阿力曼說，鸞山梅樹今年提早約一星期開花，從「會走路的樹」景點到「森林博物館」沿線接力綻放，「松林梅有機自然生態農場」一帶也開了5成，預估花期可到明年元月中旬。

松林梅自然生態農場主人何介臣說，梅花應在12月底開花，若以國曆換算似乎「提早」開花，但以農民曆來看卻是準時開花。因為梅花的花期是春節前1個月左右，現在距離春節約1個月，現在開花算正常。

何介垂說，以2007年2月18日春節為例，當年梅花盛開是在1月20左右；2020年則在元旦期間，當年春節是在1月25日，因此，換算起來，今年應是正常。其次，今年冷空氣和鋒面提早報到，加上露水充足，梅花怒放，梅農無不期盼已連續3年歉收的窘境，今年能有好結果。

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