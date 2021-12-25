驚見150公分長「龍衣」蛻脫田埂上 網友驚呼 ：臭青母長大了

一件長約150公分的「龍衣」橫舖在田埂上，引來熱烈討論。（魏瑞廷提供）

2021/12/25 14:19

〔記者陳賢義／台東報導〕今年獲全國十大青年的台東青農魏瑞廷稻將區塊鏈導入傳統農業，採有機和友善栽種方式自栽「神之米」稻田，田裡除了各式水鳥還曾有穿山甲、環頸雉、白鼻心和蛇類等動物光顧，日前還在田埂上發現一條長約150公分的「龍衣（蛇蛻，民宿藥材中稱龍衣）」，PO網分享引發網友熱烈討論；由於去年田間也發現一件較小的蛇蛻，眾人打趣的說，會不會是去年那一條臭青母長大，衣服變小件又脫了一件。

「很大尾喔」、「這外套大件喔」、「牠外套穿太多了」、「真的是很大尾」、「剩衣看起來還是可怕」、「曬太陽，外套忘了帶走」、「有蛇的話，鼠輩就不會橫行到處挖洞」。魏瑞廷說，現正值第二期稻作，他在正準備放底肥過程中發現田埂出現一件蛇蛻，當天天氣開始變冷，就把這件遺失在田埂的外衣PO上網，跟朋友們分享，大家討論很熱絡。

魏瑞廷說，王錦蛇（Elaphe carinata）俗稱臭青公或臭青母，這種蛇的最大特徵就是在吻上方有個「王」字型斑紋，因而得名。牠們受到威脅時，常常會從肛門腺分泌出強烈的臭味，所以常被人們稱為「又大又臭的蛇王」。有蛇類存在，代表周遭環境生態豐富，這是一件好消息，但對於農田裡的老鼠就是件糟糕的事，因得小心落得蛇的腹中美食。

魏瑞廷說，他種的是有機稻米，因此很常有老鼠來吃免費的大餐，這些蛇的出現剛好可以當免費的農田「保全」，避免鼠輩橫行，可以遏止牠們別吃那麼多，也要留一點給他收成。

魏瑞廷的「神之米」田間去年也曾發現一件臭青母的龍衣。（魏瑞廷提供）

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