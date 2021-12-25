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    打火兄弟最佳助手！ 義消退休獲贈「電動消防車」

    屆齡退休獲贈電動消防車，何明昌（中）笑得合不攏嘴。（記者陳賢義攝）

    屆齡退休獲贈電動消防車，何明昌（中）笑得合不攏嘴。（記者陳賢義攝）

    2021/12/25 11:31

    〔記者陳賢義／台東報導〕室內 「哇嗚！」的響起刺耳鳴笛聲響，頓時讓人覺得有大事發生，但卻傳出此起彼落的歡笑聲，原來是台東關山義消分隊正在舉辦年終表揚活動，也歡送將黃金歲月都投入協助搶災救難的退休義消何明昌，打火兄弟們自掏腰包送上一輛電動消防車，而何明昌雖卸下義消工作，但毅然加入顧問團，轉換方式力挺兄弟。

    不分畫夜24小時待命，只要接到勤務通知就立即穿戴全副武裝趕往災難現場，這就是義消的日常。關山義消分副分隊長何明昌加入義消今年滿25年，隊員為了慶祝他屆齡退休，關山消防分隊的警、義消、顧問合資買了一輛電動消防車作為他的退休禮物。

    關山義消分隊長周福安表示，何明昌平日在地方經營「關山肉圓」提供老饕各式美食小吃，另一身份是無給職的打火兄弟；娃娃臉的他根本讓人看不出來已經60歲了，雖然基於規定得離開第一線的打火工作，但何明昌毅然決定加入顧問團換個方式力挺兄弟成為最強後盾。

    周福安說，感謝何明昌將人生的黃金時光無私的奉獻給地方，守護起鄰里社區間的消防、救護安全工作。何明昌則感謝打火兄弟的用心送了這麼別具意義的退休禮物，等孫子再大一點就可以開這輛消防車了，會有心機置入他的成長過程，期盼他長大有機會也能成為一位優秀的打火兄弟。

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