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    首頁　>　臺東縣

    台東豐田國中克難練球奪全國冠軍 掙得4400萬元足球場今天啟用

    台東豐田國中全新的人工草皮足球場今天啟用。（記者黃明堂攝）

    台東豐田國中全新的人工草皮足球場今天啟用。（記者黃明堂攝）

    2021/12/24 16:59

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣豐田國中足球隊屢創佳績，在克難場地中去年拚到全國冠軍，令人刮目相看，也掙到一座4千多萬興建的標準人工草皮球場。嶄新的球場今天啟用。

    今天的啟用儀式由饒慶鈴、校長洪文政等人共同剪綵，並進行趣味足球開球活動，隨後由足球隊歷屆校友與在校生做友誼賽。

    饒慶鈴表示，豐田國中足球隊成軍5年，球員平日是在學校田徑場進行練習，不過，凹凸不平的草皮易增加受傷風險，但克服資源環境匱乏，去年在全國中等學校足球聯賽國中男生組11人制中獲冠軍，因此，縣府爭取中央補助，加上縣預算，共投入4400萬元經費興建專業且現代化的足球場，提供小將們更完善的練習環境。

    教育處說明，此座球場採國際賽事認可的規格，並採購FIFA認證的人工草皮，具有良好彈性、減震效能、使用期長、保養容易等優點，且不易滋生螞蟻、蚊蟲，有效減少後續維護支出。另也新設照明設備，得以延長場地使用時間，以及新建全密式PU跑道面層，材質舒適安全、經久耐用。

    教育處說，球場也可供各級國家代表隊集訓或基層訓練使用，達到訓練場地與國際比賽場地接軌，減低選手場地適應問題，並有機會擴展足球國際能見度，創造球場最大效益。

    台東豐田國中全新的人工草皮足球場今天啟用。（記者黃明堂攝）

    台東豐田國中全新的人工草皮足球場今天啟用。（記者黃明堂攝）

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