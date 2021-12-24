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    首頁　>　臺東縣

    台東建設處長被控嗆「香港人滾回香港」 檢認定罪嫌不足不起訴

    台東建設處長許瑞貴11月間反控胡梓康誣告及妨害名譽，此案尚在偵查中。（資料照）

    台東建設處長許瑞貴11月間反控胡梓康誣告及妨害名譽，此案尚在偵查中。（資料照）

    2021/12/24 11:40

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府在太平溪右岸興建「一路通」水防道路工，「光明社區」路段遭部分居民反對，引案外案；從香港移居台東的居民胡梓康提告指控縣府建設處長許瑞貴嗆「滾回香港」，涉及恐嚇。台東地檢署偵查終結，認為嫌疑不足且不構成犯罪，逕為不起訴處分。

    10月21日上午7時20分許，建設處長許瑞貴到一路通光明路段勘查工程，胡梓康在按鈴控告時指稱，許瑞貴在討論陳情書事宜時，基於恐嚇犯意，向他恫稱：「你們香港人港回香港，罵你們的政府，去罵共產黨，來到台灣寫什麼陳情書，這裡是台灣不是香港」，此語令他心生畏懼，涉犯恐嚇罪。

    台東檢方偵查此案，認為原告所告事實嫌疑不足，無須傳喚被告許瑞貴，即足以認定行為不成立，逕為不起訴處分。

    不起訴處分書中指出，就算胡梓康所指訴的內容為真，從言語內容來看並不明確，實難認定足以構成恐嚇客觀條件，因此，許瑞貴究竟有無講出胡所指訴的話，並無進一步調查之必要。

    許瑞貴表示，從事到尾沒說過「滾回香港」這種字眼，他當下只回應，「你敢對香港或大陸這樣講嗎？」絕對不容許縣府在工程的努力遭到抹黑及醜化，在被胡控告後，他已反提誣告及妨害名譽，此案目前仍由檢方偵查中。

    胡梓康在11月間到台東地檢署按鈴控告建設處長許瑞貴。台東地檢署已逕為不起訴。（資料照）

    胡梓康在11月間到台東地檢署按鈴控告建設處長許瑞貴。台東地檢署已逕為不起訴。（資料照）

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