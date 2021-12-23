台東家暴男開瓦斯威脅引爆 警消攻堅逮人勸「像個男人」

警消攻堅後趕緊從屋內提出瓦斯筒。（記者黃明堂攝）

2021/12/23 10:21

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市更生路一處民宅今早飄出瓦斯味，原來是黃姓男子毆打同居人後，開瓦斯拿打火機威脅引爆，消防人員在門外苦勸關掉瓦斯未獲應允，最後與警方破門攻堅，將瓦斯提出來，把人拖出來，特搜分隊長陳國彊數度請黃男「像個男人」。

更生教會今早有幼兒園孩童前來唱聖歌報佳音，但數公尺外的巷內，大批警消及救護人員正在戒備，屋內頻頻傳出開瓦斯的「嘶嘶」聲，濃濃瓦斯味飄出，警消立即後退以策安全，就這樣一進一退數次，僵持半小時以上。

原來今早屋內的黃姓男子毆打同居女友，隨後又扛瓦斯揚言引爆，警方接獲報案轉知119，台東消防局派救護車到場時，已聞到瓦斯味，並看到屋內黃子手持打火機，特搜分隊消防車隨後抵達，分隊長陳國彊在窗口喊話，勸他關掉瓦斯，黃男反問消防人員身分，還要求看證件，陳國彊則說他是穿制服，明顯是消防人員。

黃男在僵持過程中數次開瓦斯威嚇警消人員不要接近，經多次心戰喊話無效，消防人員及警方聯合實施破門攻堅，入內搶過瓦斯筒，迅速關掉拿到戶外，接著將人拖出。並以大風扇排煙，降低瓦斯濃度。

黃男被逮時雙腿放軟，被一路拖行，陳國彊要他自己站起來走，並勸他「像個男人」，好好面對問題。

警方表示，黃男涉及家暴，欲開瓦斯引爆也涉及公共危險罪，將依法偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

警方及消防人員聯合攻堅，將黃男從屋內拖出來。（記者黃明堂攝）

台東消防局特搜分隊長陳國彊勸黃男要「像個男人」勇敢面對問題。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法