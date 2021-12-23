為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東家暴男開瓦斯威脅引爆 警消攻堅逮人勸「像個男人」

    警消攻堅後趕緊從屋內提出瓦斯筒。（記者黃明堂攝）

    警消攻堅後趕緊從屋內提出瓦斯筒。（記者黃明堂攝）

    2021/12/23 10:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市更生路一處民宅今早飄出瓦斯味，原來是黃姓男子毆打同居人後，開瓦斯拿打火機威脅引爆，消防人員在門外苦勸關掉瓦斯未獲應允，最後與警方破門攻堅，將瓦斯提出來，把人拖出來，特搜分隊長陳國彊數度請黃男「像個男人」。

    更生教會今早有幼兒園孩童前來唱聖歌報佳音，但數公尺外的巷內，大批警消及救護人員正在戒備，屋內頻頻傳出開瓦斯的「嘶嘶」聲，濃濃瓦斯味飄出，警消立即後退以策安全，就這樣一進一退數次，僵持半小時以上。

    原來今早屋內的黃姓男子毆打同居女友，隨後又扛瓦斯揚言引爆，警方接獲報案轉知119，台東消防局派救護車到場時，已聞到瓦斯味，並看到屋內黃子手持打火機，特搜分隊消防車隨後抵達，分隊長陳國彊在窗口喊話，勸他關掉瓦斯，黃男反問消防人員身分，還要求看證件，陳國彊則說他是穿制服，明顯是消防人員。

    黃男在僵持過程中數次開瓦斯威嚇警消人員不要接近，經多次心戰喊話無效，消防人員及警方聯合實施破門攻堅，入內搶過瓦斯筒，迅速關掉拿到戶外，接著將人拖出。並以大風扇排煙，降低瓦斯濃度。

    黃男被逮時雙腿放軟，被一路拖行，陳國彊要他自己站起來走，並勸他「像個男人」，好好面對問題。

    警方表示，黃男涉及家暴，欲開瓦斯引爆也涉及公共危險罪，將依法偵辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    警方及消防人員聯合攻堅，將黃男從屋內拖出來。（記者黃明堂攝）

    警方及消防人員聯合攻堅，將黃男從屋內拖出來。（記者黃明堂攝）

    台東消防局特搜分隊長陳國彊勸黃男要「像個男人」勇敢面對問題。（記者黃明堂攝）

    台東消防局特搜分隊長陳國彊勸黃男要「像個男人」勇敢面對問題。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    懷疑丈夫外遇 老婦妄想症發作拿砧板打死
    2021/12/21 10:32

    懷疑丈夫外遇 老婦妄想症發作拿砧板打死
    板橋1歲童全身多處不明瘀青 警約談疑施虐保母
    2021/12/16 15:42

    板橋1歲童全身多處不明瘀青 警約談疑施虐保母

    石墨烯棉被「2重點」！專家教你不受騙
    男子不顧法院核發保護令 持棍棒毆傷7歲女兒被訴
    2021/12/16 11:51

    男子不顧法院核發保護令 持棍棒毆傷7歲女兒被訴
    老婆哀求「不要」仍遭毆打硬上 家暴男判賠18萬
    2021/12/14 13:04

    老婆哀求「不要」仍遭毆打硬上 家暴男判賠18萬

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播