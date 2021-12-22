第2架勇鷹高教機飛抵台東志航基地 軍事迷爭相捕捉雄姿

編號1102的第2架量產型勇鷹高教機今（22日）交機，飛抵台東志航基地。（記者游太郎攝）

2021/12/22 12:15

〔記者陳賢義／台東報導〕漢翔公司繼上月29日交付空軍台東志航基地第一架編號1101量產型「勇鷹號」高級教練機，今再交付編號1102丶第二架量產型勇鷹高教機，漢翔董事長胡開宏同乘，不少軍事迷聽聞，上午10點不到就前往基地周遭搶佔最佳位置，爭相捕捉勇鷹落降雄姿。

上午9點20分編號1102的第2架量產型勇鷹高教機從台中清泉崗起飛，近10點飛抵台東上空，另有1架勇鷹原型機及編號1101的第一架量產型勇鷹高教機伴飛，當志航基地跑道起落燈亮起時，等待許久的軍事迷立即拿起相機，不約而同高呼「是3架餒！」連拍快門按不停，興奮捕捉3架勇鷹同時衝場的雄姿，隨後3架勇鷹逐一落降在志航基地。

雖然2次交機天公都不作美，但均依計畫平安抵達志航基地完成交機，而軍事迷們也非常開心每次都不落空。據了解，第3架量產型勇鷹高教機已在10月展開試飛及各項測評，明年度漢翔預計將加快進度交給空軍8架，並持續按進度交機，未來勇鷹將接替F-5戰機作為空軍的部訓機。

勇鷹高教機去年6月完成首飛，依計畫在今年12月底前完成2架量產機。據了解，空軍司令部規劃，勇鷹高教機預計於2022至2026年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。而F-5戰機將在2024年，1年內全數除役。

第2架量產型勇鷹高教機今（22日）交機。（記者游太郎攝）

上午9點20分，編號1102的第二架量產型勇鷹高教機從台中清泉崗起飛，近10點飛抵台東上空，另有1架勇鷹原型機及1架量產型勇鷹高教機伴飛。（記者游太郎攝）

漢翔公司繼上月29日交付空軍台東志航基地第一架編號1101的量產型「勇鷹號」高級教練機，今再交付第2架編號1102的勇鷹高教機。（記者游太郎攝）

第2架量產型丶編號1102的勇鷹高教機今飛抵空軍台東志航基地交機。（記者陳賢義攝）

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