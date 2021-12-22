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    首頁　>　臺東縣

    疏濬土方堆填兩層樓高 知本溫泉將闢4線「龍馬大道」接台9線

    知本溪右岸利用疏濬土石填高，已鋪陳出龍大大道雛型，背景是美麗的知本溫泉山凹。（記者黃明堂攝）

    知本溪右岸利用疏濬土石填高，已鋪陳出龍大大道雛型，背景是美麗的知本溫泉山凹。（記者黃明堂攝）

    2021/12/22 10:35

    〔記者黃明堂／台東報導〕知本溫泉聯外交通將獲得大幅提升。台東縣府以知本溪疏濬土石填高右岸防汛道路，將開闢四線車道的龍馬大道，截彎取直到知本橋接台9線，盼透過交通便利，重振知本溫泉風華。

    台東縣長饒慶鈴今天到龍馬大道預定地視察，聽取建設處長許瑞貴及相關科長簡報。許瑞貴說，知本溪右岸原為低於堤防的防汛道路，利用整治知本溪所挖起來的土石填高，最高處填了兩層樓高，將地勢與台九線路面高度銜接，目前已完成填土，並向中央爭取1.7億開闢龍馬大道經費。

    饒慶鈴說，這條路原本與台9線的落差相當大，且狹窄彎曲，縣府在沒有經費的情況下，先利用疏濬土石填高，並向營建署爭取生活圈經費，龍馬大道已獲核定1.7億經費，可以在過年前發包，明年底完工，未來進出溫泉將有好看又便利的道路。

    水利科長吳澤元說，這次填土所需的土方如果用採購方式，至少要花6000萬元買土，但利用疏濬土方，不但清疏河道，也省下路面填土費用，只花了400多萬元。未來在知本橋的銜接處將會打通，南下北上車道都可出入龍馬大道。此外，在填土的同時，已請台電先鋪設所需管線，減除未來挖路施工。

    縣府建設處說明，去年完成「老知本新森貌景觀改善工程」，改善路標系統、整理第一停車場環境及改善動線、修繕白玉瀑布觀景台及樓梯步道等，另也利用知本溪清淤的土石做為龍馬大道的路基，提高道路高度以兼做防汛道路，使知本溫泉區以後免除因溪水暴漲而交通中斷的風險。

    台東縣長饒慶鈴（右二）今天由建設處長許瑞貴（中）陪同視察知本溫泉龍馬大道預定地。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴（右二）今天由建設處長許瑞貴（中）陪同視察知本溫泉龍馬大道預定地。（記者黃明堂攝）

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