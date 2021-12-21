休假不忘天職！澎湖警休假赴台爬山 主動救難獲表揚

顏季偉循著微弱呼救聲，找到墜崖受困兩日的山友。（白沙警分局提供）

2021/12/21 19:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕休假也不忘記人民保母的職責，澎湖縣政府警察局白沙警分局竹灣派出所警員顏季偉，12月13日休假期間，與好友相約至台東轆轆溫泉登山，聽聞微弱呼救聲循線救出墜崖山友，順利救回寶貴生命，白沙警分局特公開表揚。

顏季偉是前往登山回程途中，疑似聽到有山友微弱呼救聲，發揮警察查案細微處觀察敏感度及為民服務精神循聲搜救，在崎嶇不平的山路徒步行走約3小時餘，終於在台東縣海端鄉附近山區，發現因迷路滑落山崖已受困2日的山友，身體相當虛弱，只能發出微弱聲音進行呼救。

所幸顏季偉相當機警，並能循聲辨位，還搜尋近3個小時才發現山友。立即趨前詢問表達關懷，幸運獲救山友表示肚子餓、身體有多處擦傷及感到虛弱，顏季偉馬上提供相關飲水、食物等適當救護，並攙扶傷友至登山主路線，一直守護到最後當地派出所人員到來，順利平安將人員交給當地派出所人員處理，完成艱難的救援任務。

白沙警分局表示，顏員休假期間發現民眾遇險能夠展現勇智、不畏艱難、秉持同理心，並順利救助受難民眾脫困，充分彰顯警察人員隨時隨地為民服務精神，更是人民保母的表涮，應予以高度肯定及讚許，因此特定公開表揚，讓好人好事事蹟能流傳，可望提升警察形象及正面社會善舉。

白沙警分局竹灣派出所員警顏季偉，休假赴台爬山勇救落難山友。（白沙警分局提供）

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