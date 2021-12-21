為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    休假不忘天職！澎湖警休假赴台爬山 主動救難獲表揚

    顏季偉循著微弱呼救聲，找到墜崖受困兩日的山友。（白沙警分局提供）

    顏季偉循著微弱呼救聲，找到墜崖受困兩日的山友。（白沙警分局提供）

    2021/12/21 19:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕休假也不忘記人民保母的職責，澎湖縣政府警察局白沙警分局竹灣派出所警員顏季偉，12月13日休假期間，與好友相約至台東轆轆溫泉登山，聽聞微弱呼救聲循線救出墜崖山友，順利救回寶貴生命，白沙警分局特公開表揚。

    顏季偉是前往登山回程途中，疑似聽到有山友微弱呼救聲，發揮警察查案細微處觀察敏感度及為民服務精神循聲搜救，在崎嶇不平的山路徒步行走約3小時餘，終於在台東縣海端鄉附近山區，發現因迷路滑落山崖已受困2日的山友，身體相當虛弱，只能發出微弱聲音進行呼救。

    所幸顏季偉相當機警，並能循聲辨位，還搜尋近3個小時才發現山友。立即趨前詢問表達關懷，幸運獲救山友表示肚子餓、身體有多處擦傷及感到虛弱，顏季偉馬上提供相關飲水、食物等適當救護，並攙扶傷友至登山主路線，一直守護到最後當地派出所人員到來，順利平安將人員交給當地派出所人員處理，完成艱難的救援任務。

    白沙警分局表示，顏員休假期間發現民眾遇險能夠展現勇智、不畏艱難、秉持同理心，並順利救助受難民眾脫困，充分彰顯警察人員隨時隨地為民服務精神，更是人民保母的表涮，應予以高度肯定及讚許，因此特定公開表揚，讓好人好事事蹟能流傳，可望提升警察形象及正面社會善舉。

    白沙警分局竹灣派出所員警顏季偉，休假赴台爬山勇救落難山友。（白沙警分局提供）

    白沙警分局竹灣派出所員警顏季偉，休假赴台爬山勇救落難山友。（白沙警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！ 殺手心軟放過 下秒遭休假警擊斃
    2021/11/23 11:57

    影片曝光！ 殺手心軟放過 下秒遭休假警擊斃
    持刀搶匪闖牙科診所 巧遇休假男警看牙下場慘了
    2021/11/16 15:39

    持刀搶匪闖牙科診所 巧遇休假男警看牙下場慘了

    伊正秀大學照 網驚：33年都沒變！
    偷遍全台通緝犯路上閒晃 衰遭休假警認出被逮回籠
    2018/05/09 14:20

    偷遍全台通緝犯路上閒晃 衰遭休假警認出被逮回籠
    低調休假警熱心逮色狼 派出所長看新聞認出報敘獎
    2018/02/06 17:06

    低調休假警熱心逮色狼 派出所長看新聞認出報敘獎

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播