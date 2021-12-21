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    台東秀泰影城前三泰藥房凌晨火燒 2命危2傷

    消防人員從屋內救出3位女性，其中2人無呼吸心跳，1人昏迷。（記者黃明堂攝）

    消防人員從屋內救出3位女性，其中2人無呼吸心跳，1人昏迷。（記者黃明堂攝）

    2021/12/21 05:47

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市新生路秀泰影城對面的三泰藥房今天凌晨1點多傳火災，60餘歲男性屋主自行逃出，屋内被救出3人，其中2人命危。

    台東消防接獲報案稱「現場為3層樓RC建物，一樓有冒出火煙，2樓疑似有2人受困」。指揮中心立即派遣台東分隊、特搜分隊及南王分隊車組，並通報台東大隊，特搜分隊到達，佈線搶救，加派豐田分隊車組前往支援。

    消防人員抵達時，現場為4樓建築，屋内竄出濃火煙，1名男子已逃出，他說屋內還有3人受困，消防人員在滅火控制火勢的同時入内搜尋，從3樓救出60餘歲女屋主，已呈昏迷狀態，隨後再從3樓救出80多歲老婦，已無呼吸心跳，又從4樓救出女看護，也無呼吸心跳，並被燻黑。4人分送基督教醫院、馬偕及台東醫院急救。火勢在2點7分完全撲滅。

    現場大批消防車，附近均斷電，民眾紛紛出門圍觀。火場旁的鄰居指出，三泰藥局開業60多年，兩代傳承執業，幾乎全年無休。目前由60多歲的第2代游男擔任藥師，他的妻子從醫院護理師退休，同住的還有近90歲的老母親，並雇用1名外勞，同在這場火災遇劫。

    這棟是老舊建築，起火原因仍待消防局進行火場調查判定。

    台東市新生路三泰藥房凌晨火警，屋內冒出濃煙。（記者黃明堂攝）

    台東市新生路三泰藥房凌晨火警，屋內冒出濃煙。（記者黃明堂攝）

    台東市新生路三泰藥房凌晨火警，屋內冒出濃煙。（記者黃明堂攝）

    台東市新生路三泰藥房凌晨火警，屋內冒出濃煙。（記者黃明堂攝）

    台東新生路火警。（記者黃明堂攝）

    台東新生路火警。（記者黃明堂攝）

    台東新生路火警。（記者黃明堂攝）

    台東新生路火警。（記者黃明堂攝）

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