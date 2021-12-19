台東197縣道池上關山段拓寬今通車 截彎取直路程減半

台東197縣道池上到關山4.5公里路段拓寬改善今通車，其中新建的泥水溪橋將彎路截彎取直。（記者黃明堂攝）

2021/12/19 17:37

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府三年來投入超過5億元辦理「197縣道改善計畫」，其中池上振興村泥水溪至關山電光武橋約4.5公里拓寬，今天通車。嘉武橋重建工程目前已獲中央同意，預計明年初動工。

通車典禮在泥水溪橋北側舉行，由縣長饒慶鈴主持，黃瑞華、楊清順、張全馨嵐等議員、池上鄉長張堯城、代表會主席江鑫貴、公路總局台東工務段長李秉仁、地方各界人士等參加典禮。

縣長饒慶鈴說明，197縣道全長約60公里，北起池上鄉，南至台東市石川與台11乙線交會，全線串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，吸引遊客及自行車愛好者絡繹於途，但過去197縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能受限。

為滿足地方需求及改善路況，3年來投入總經費超過5億元辦理「197縣道改善計畫」，今日完成主線工程開放通車使用的兩工程合計經費2億8000萬元，由南向北逐步進行197縣道瓶頸路段拓寬及路況改善等工作。

改善北起振興村泥水溪、南接電光里嘉武橋約4.5公里範圍，工程內容包含路況改善、以半邊橋形式進行道路拓寬、振興村泥水溪橋新建與截彎取直，以及沿線擋土牆及排水溝改善等，因原本部分路段緊鄰山壁較危險，截彎取直後提升用路人安全，不再繞路且減少約一半路程。

新建的泥水溪橋相當有特色。（記者黃明堂攝）

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