連日豪雨毀台東關山瓜田 瓜農欲哭無淚盼有關單位伸援手

連日造成瓜果根系腐爛無法收成，瓜農望天興嘆。（記者陳賢義攝）

2021/10/19 12:12

〔記者陳賢義／台東報導〕圓規颱風外環環流日前挾帶強風豪雨虐台，不但造成台東地區多處道路坍方落石，天雨路滑引發多起交通事故，農災更是嚴重，水稻、小米、香蕉等農作倒伏成片，位於卑南溪關山地區河床地面積約15甲的瓜果也因連日豪雨造成根系腐爛，裂果迫使果農棄放，或「俗俗賣」給果汁飲店，瓜農欲哭無淚，盼有關單位伸援降低農損。

圓規豪雨攪局5天4夜，台東地區農民叫苦連天，包括水稻、香蕉、小米等作物均出現倒伏災情，原本10月中旬可採收的哈密瓜哈密瓜、10月底熟成的西瓜、美濃瓜等瓜果，不敵連日豪雨導致根系腐爛，養份無法順利供給，絕大多數果實都無法照計劃採收或是得認賠殺出。

果農林雪彬望天興嘆，哀怨承租河川局位於卑南溪「電光橋」上下游河川地種植屬於地上爬藤類的瓜果，近2年都因氣候影響造成損失，雖然承租費用不高，但整地費用和種植過程都需要付出不少成本。圓規在收成前攪局肆虐，讓果農更是欲哭無淚，原本在10月底就能生長到20至30台斤而採收的西瓜，因連續降雨造成根系腐爛，果實生長停滯，成片裂果只能棄收，殘餘的賤賣給果汁飲料店，慘不忍睹，期待有關單位能就地現勘，協助申辦補助減少農損。

台東縣農業處長許長豪表示，圓規颱風造成縱谷線包括池上、關山、延平和鹿野等鄉鎮水稻嚴重受損，農災清楚可見，因而由農委會直接發布緊急公告補助，餘農作則需由農民自行通報在當鄉鎮公所，再統一由縣府陳報農委，責成農改場及農糧署現勘，呼籲農民遇有農災立即通報，有報就有機會。

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